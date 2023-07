24-godišnji veznjak Petar Pušić

Tekst i foto: NK Osijek

Novi član Osijeka postao je! Dolazi nam kaonakon što mu je krajem lipnja istekao ugovor sa švicarskimu kojem je bio jedan od stožernih igrača. U prilog tomu ide i činjenica da je uprošle sezone, računajući državno prvenstvo i nacionalni kup, postigao sedam golova i ostvario isti broj asistencija. Za spomenuti je klub Pušić odigraoza najbolju momčad, a učinku odpridodao je inakon kojih su njegovi suigrači pogađali suparničke mreže. Sje dogovorio dvogodišnju vjernost, do ljeta 2025. Osim švicarske, ima i našu putovnicu, budući da mu je otac rodom iz, a majka izPetar je zasigurno poznat boljim poznavateljima nogometa u Hrvatskoj. Naime, kao standardnog mladog reprezentativca Švicarske, čak i njihovog kapetana, svojedobno ga je pod hrvatsku zastavu htio dovesti, ali si Švicarci na njegovom primjerusličan rasplet poput onoga s. Nastupio je prije dvije godine za izabranu švicarsku selekciju na Europskom prvenstvu U-21, pa i u ogledu s Hrvatskom koja je u vrlo zanimljivom dvoboju slavila s 3:2. Rođen je 25. siječnja 1999. u Schaffhausenu u kojem je i počeo igrati nogomet, da bi potom prešao u FC Zurich. U Grasshoppers je stigao 2017. godine i potvrdio svoj igrački potencijal. Ljevak je i najčešće igra u veznom redu, na pozicijama osmice i desetke.Pušić je željan, smatrajući kako mu Osijek može biti jako dobra postaja u osobnom napretku i uzletu svoje karijere.“, rekao je Pušić po dolasku na Opus Arenu.Naše novo pojačanje dolazi iz poznatog kluba koji ima lijepu tradiciju i nije nepoznanica ljubiteljima nogometa u gradu na Dravi.Zadovoljan ovakvim raspletom situacije svakako je i naš sportski direktor Ivica Kulešević kojemu je Pušić već odavno velika želja…, istaknuo je Kulešević.