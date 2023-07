ponedjeljak 17. srpnja

Ticket pointu stadiona Opus Arena

www.ulaznice.hr

slobodna prodaja

od ponedjeljka do petka od 10 do 18 sati

NK Slaven Belupo

Godišnja ulaznica za utakmice NK Osijek uključuje:

18 domaćih utakmica

srijede 19. srpnja

www.ulaznice.hr

4257 vlasnika

4759 članova

www.ulaznice.hr

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

na(sjeveroistočni kut) i online napočinjegodišnjih ulaznica za domaće utakmice NK Osijek. Radno vrijeme Ticket pointa bit će, odnosno u subotu 22. srpnja, na dan utakmice protiv, od 10 do 22 sata. U subotu, 22. srpnja, na dan utakmice protiv NK Slaven Belupo, članske iskaznice i godišnje ulaznice bit će moguće izraditi do 14 sati.SuperSport HNL-a kojima je domaćin NK Osijek,utakmicu 2. pretkola UEFA Konferencijske lige Osijek - ZTE (četvrtak 27. srpnja, 20 sati),- sve utakmice SuperSport Hrvatskog kupa kojima je domaćin NK Osijek.Početak prodaje pojedinačnih ulaznica za utakmicu protiv NK Slaven Belupo bit će odna Ticket pointu stadiona Opus Arena u vremenu od 10 do 18 sati i online naNakon dva tjedna zaštićene prodaje NK Osijek imagodišnjih ulaznica iČlanstvo i godišnje ulaznice je moguće obnoviti i online na