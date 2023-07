Hrvatska

toplinskog vala

DHMZ

narančasti alarm

sunčano i vrlo vruće

37°C

pretežno sunčano i vruće vrijeme

pljusak s grmljavinom

22°C

34°C

narančasti alarm

pljuskove i grmljavinu

osvježenja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Teuta Stazić/Foto-arhiv031

je ponovno na udaruje za danas upalioza cijelu Hrvatsku.Bit će, mjestimice i sparno. Uz dnevnu temperaturu do, puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.Sutra nas očekuje. Uz više oblaka u noći i ujutro ponekimoguć je na sjeveru zemlje, a poslijepodne i u gorju. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Za sutra je DHMZ za osječku regiju upalioPromjena vremena očekuje nas u noći sa srijede na četvrtak, za kada prognostičari najavljuju oblačno uz. Promjena vremena donijet će maloi za koji stupanj nižu temperaturu.