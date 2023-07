Ivan Anušić

Tekst i foto: OBZ.hr

Župani generalni direktor Hrvatskih vodapotpisali su danas (13. srpnja 2023. godine) ugovore kojimaomogućavaju realizaciju. Tu su projekt proširenja i dogradnje, čija je vrijednost, a potpisali su ga s izvođačem radova, tvrtkomteza stručni nadzor. Drugi ugovor odnosi se nau Laslovu, čija je vrijednost gotovo, a u projekt je izravno uključena, pa je ugovor također potpisala općinska načelnica- rekao je župan Ivan Anušić.Generalni direktor Hrvatskih vodaje zahvalio Osječko-baranjskoj županiji na interesu za razvoj sustava navodnjavanja, osobito važnih zbog ekstremnih hidroloških prilika. -- naglasio je Đuroković.- dodao je član Uprave PPK Valpovo, direktor Odvodnje Darda d.d. rekao je da tvrtka ima iskustva u ovakvim radovima te vjeruje da će odraditi odličan posao, i po pitanju kvalitete i roka od 16 mjeseci.Osječko-baranjska županija je prepoznala važnost izgradnjepreko rijeke Vuke u Laslovu te je s Općinom Ernestinovo i Hrvatskim vodama pokrenula inicijativu kako bi se povećala sigurnosti stanovnika i prometne infrastrukture na tom području, kao i zbog učinkovitog iskorištenja novog sustava navodnjavanja.- rekao je župan Ivan Anušić.- istaknula je Marijana Junušić, načelnica Općine Ernestinovo. Dodala je da su izvođači uvedeni u radove, a rok za završetak je godinu dana.Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je pojasnio detalje izgradnje. -- naglasio je.