godišnjih odmora

odmor na kopnu ili moru

Portanovu

sezonska sniženja

od odjeće, obuće, knjiga, tehnike, kozmetike

najpovoljnijim cijenama

Portanova INside

Portanova INside-a

drugi krug sezonskih sniženja

Cinestaru

Dr. Jonesu

Nemoguće misije

Barbie

Meg 2: Put u dubinu

Barbie

bogata darivanja

nagradama

Office Shoesa, Optike Anda, Našeg doma, The Body Shopa, Baby Centra i s.Olivera

Zakon o trgovini

ne rade

neće raditi

[Sponzorirani članak]

Krenulo je vrijeme, a gdje drugdje poći po sve što vam je potrebno za- nego u! Iskoristitei opremite se svime što vam je potrebno:... sada poKako bi vam u tome pomogla, Portanova je snimila novo izdanjekoji vam donosi ideje kako i na plaži izgledati šik, pritom ne narušavajući udobnost! Inspirirajte se za vruće, moderno ljeto uz video ili pisano izdanje novogNe zaboravite da je u ponekim trgovinama već započeo i, stoga preporučujemo uputiti se u Portanovu čim prije!Zabavno ljeto je i u... film oveć je u CineStaru, a 8.7. pretpremijerno stigao je i nastavakpretpremijerno pogledajte 19.7. na CineLady projekciji, aod 3.8.A 19.7. na pretpremijeru najiščekivanijeg filma godine koji će oduševiti sve one koji vole, ali i one koji ne vole– nekoga od vas koji ste sudjelovali u ljetnom Facebook natječaju – vodi i Portanova! Sudjelovati možete do sutra (petak, 14. srpnja) do 12 sati. Držimo vam palčeve!I nadalje dobro pratite društvene mreže Portanove jer krenula su. Ljeto u Portanovi obilježit će sei to svakoga tjedna – nagrada jedna! Sljedećih tjedana očekuju vas vrijedne nagrade izKao što već dobro znate, na snagu je stupio izmijenjeni, što znači da trgovine višesvake nedjelje. Zato, prije planiranja posjeta Portanovi nedjeljom, na web stranici Portanove obavezno provjerite radno vrijeme.Ove nedjelje, 16. srpnja trgovine u Portanovi