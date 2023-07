Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Javni poziv

Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije

25 projektnih prijedloga

Domagoj Mikulić

Josip Miletić

Jasenka Crnković

Jasna Vojnić

Tomislav Žigmanov

Domagoj Mikulić

MRRFEU i Vlada RH

Ta pomoć nije samo deklarativna nego se ogleda i kroz projekte poput današnje dodjele 25 ugovora ukupne vrijednosti 543.671,06 eura. Ogleda se i kroz izgradnju Hrvatske kuće, koju smo nedavno otvorili u Subotici, a snažnu poruku šaljemo i odlukom kojom su u proračunu za 2024. godinu predviđena sredstva znatno viša sredstva, u iznosu od dva milijuna eura, kao i da smo u korisnicima našli izvrsnog partnera za realizaciju projekta koji svima koriste i čine život lakšim i boljim i u Republici Srbiji i u Republici Hrvatskoj. Naravno, kroz ovaj i druge programe i dalje ćemo nastaviti pomagati Hrvate i hrvatsku nacionalnu manjinu u Republici Srbiji, ali i Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Crnoj Gori i svugdje gdje ima Hrvata

Josip Miletić

To ćemo činiti i u budućnosti, a veseli nas da su za tu namjenu osigurana i nacionalna sredstva koja će pomoći očuvanju identiteta Hrvata u svim područjima izvan Hrvatske. Čestitam svima koji su danas potpisali ugovore za provođenje planiranih projekata i želim im puno uspjeha

Drago mi je da sam danas u Osijeku, gradu u kojem je ova uspješna priča započela prije dvije godine, zahvaljujući županu Ivanu Anušiću i tadašnjoj ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Nataši Tramišak koji su pomogli da se proširi materijalna i financijska pomoć koju dobivamo iz Hrvatske, te da se nađe novi izvor financiranja. To je učinjeno i ovo je drugi ciklus dobivanja sredstava. Prošli put je to bilo u visini 3 milijuna kuna, sredstva su utrošena, naš je institucionalni okvir značajno unaprijeđen, ne samo kad su u pitanju udruge i institucije koje se vezuju uz naša središta, već i one koje su u manjim sredinama i sredinama bez značajnije podrške za rješavanje potreba i izazova pripadnika hrvatske zajednice. Sredstva su uredno potrošena, što je bilo verificirano od strane ministarstva, a sada se zahvaljujemo ministru Erliću što je prepoznao naša nastojanja i potrebe, a sigurni smo da ćemo ponovno opravdati sva očekivanja te da ćemo biti pouzdani partneri. Naime, Hrvati u Srbiji su Hrvati koji imaju velike potrebe. Mi smo građani zemlje koja ima najmanji bruto nacionalni dohodak, kandidiramo se kao najsiromašnija hrvatska zajednica u svijetu, zbog čega nam ovakvi programi koje ostvarujemo u suradnji s Vladom RH i brojnim gradovima i županijama u RH, drže svijetle perspektive

Tomislav Žigmanov

25 odobrenih projekata

24.000,00 eura

Susreti podunavskih Hrvata

30.000, eura

Hrvatska soba

Općini Draž

Jasna Vojnić

Ivanu Anušiću

Hrvatske udruge u RS za sada se oslanjaju samo na sredstva Središnjeg državnog ureda i zahvaljujući tomu mogu redovito funkcionirati. Ovo je dodatni poticaj jer se razvojni projekti udruga ne bi mogli realizirati bez tog dodatnog fonda. Prošli put smo dokazali da smo izuzetno pouzdani partneri, da možemo apsorbirati sav novac i možemo ući u drugi ciklus. Ovim projektom Hrvati i udruge u RS su dobili na prepoznatljivosti, a dodana vrijednost je i da smo uspjeli povezati udruge iz obje države. Najveći ishod je da će Hrvati u Srbiji ovim poticajima već biti osnaženi i spremno dočekati kada u RS dođu predpristupni i veći fondovi te RS bude ulazila u EU

Jasna Vojnić

Jasenka Crnković

Grad Osijek ima dugogodišnju suradnju s hrvatskom nacionalnom manjinom u Vojvodini, osobito s prijateljskim gradom Suboticom. Posebno mi je drago što su korisnici ovih ugovora obrazovne ustanove iz Osijeka, poput Filozofskog fakulteta i III. gimnazije, jer znamo da ulaganjem u obrazovanje mladih ljudi, ulažemo u svoju budućnost i očuvanje hrvatske baštine, kulturnih običaja, jezika i hrvatske pisane riječi

Za svoj projekt koji provodimo u partnerskom odnosu s vinkovačkom Plavom TV odobreno nam je ukupno 23.000 eura, a imajući u vidu da imamo dobru suradnju, smatrali smo da bi tu suradnju mogli dodatno osuvremeniti i obogatiti na način da povećamo kvalitetu programa. Naime, Hrvatska riječ iz Vojvodine koja se emitira na navedenoj televiziji može biti daleko kvalitetnija i po pitanju sugovornika i po pitanju pripreme. Ovo je drugi put da surađujemo, a plan nam je da osuvremenimo naš studio u Subotici i na taj način olakšamo posao našim partnerima jer ćemo biti u mogućnosti proizvoditi sadržaj koji će se emitirati na Plavoj TV

Ladislav Suknović

Tekst i foto: OBZ.hr

u travnju ove godine raspisalo jeza dostavu projektnih prijedloga za, u lipnju je odobrilo, a jučer u Osijeku je državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EUuručio ugovore korisnicima. Uz predstavnike korisnika, svečanosti su nazočili zamjenik župana Osječko-baranjske županije, zamjenica gradonačelnika Osijeka, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbijete drugi uzvanici.Državni tajniknaglasio je kako suduboko svjesni svih problema koje ima hrvatska nacionalna manjina u Srbiji te im nastoji pomoći u svakoj prigodi.- rekao je Mikulić.Zamjenik županaistaknuo je da Osječko-baranjska županija godinama kontinuirano pomaže Hrvatima u Vojvodini, ali i drugim hrvatskim zajednicama izvan domovine. -- kazao je.- naglasio jeMeđuje i odluka kojom je Osječko-baranjskoj županiji i Hrvatskom nacionalom vijeću iz Subotice odobrena potpora u ukupnom iznosu od. Naime, Osječko-baranjska županija je zajedno s Hrvatskim nacionalnim vijećem prijavila projektni prijedlog „“ čija je ukupna vrijednost. U Subotici je adaptirana i opremljena „“, dok je Osječko-baranjska županija organizirala trodnevnu manifestaciju upovodom Dana Županije. Održan je tako Godišnji skup podunavskih Hrvata koji je zamišljen kao skup predstavnika općina i gradova s područja Osječko-baranjske županije s predstavnicima hrvatskih udruga, samouprava i institucija iz Srbije i Mađarske., predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, koje je po drugi put korisnik ovog projekta, zahvalila je DSHV-u na inicijativi i županuna odgovoru koji je veliki poticaj za Hrvate u Republici Srbiji. -- rekla jeZamjenica gradonačelnika Grada Osijekaizrazila je zadovoljstvo što se potpisivanje ovih ugovora odvija upravo u gradu Osijeku. -- istaknula je Crnković.- izjavio je ravnatelj Novinsko izdavačke ustanove Hrvatska riječ