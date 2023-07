Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

, Sveučilišta Josipa Juraj Strossmayera u Osijeku već četvrtu godinu za redom organizirao jeu trajanju od 3. do 7. srpnja 2023. godine, ovaj puta s nešto drukčijom tematikom i nazivom:(Smart Agriculture and Environment).Međunarodna ljetna škola organizirana je putem, a Fakultet je imao priliku ugostitiiz šest partnerskih sveučilišta i pet zemalja:Tijekom pet dana, studenti i nastavnici imali su priliku upoznati se s radom Fakulteta i Sveučilišta, predstaviti svoja sveučilišta i svoje djelatnosti, sudjelovati na predavanjima i radionicama vezanim uz digitalnu poljoprivredu te sudjelovati u tematskom pub kvizu.Nakon pozdravnih riječi prodekanice za međunarodnu suradnju i studija na engleskom jeziku prof. dr. sc., prvo predavanje o Sveučilištu Josipa Juraj Strossmayera u Osijeku te Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek otvorio je dr. sc., institucionalni CEEPUS koordinator. Po završetku izlaganja, dr. sc. Haman nastavio je izlaganje o CEEPUS programu na Fakultetu, budući da je Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijeku CEEPUS programu u Hrvatskoj s prekou posljednjih 5 akademskih godina.Profesori, asistenti i studenti Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, prof. dr. sc., izv. prof. dr. sc., prof. dr. sc., mag. prot. nat. et amb., dr. sc.te, bacc. ing. agr., tijekom idućih nekoliko dana govorili su oi njezinoj primjeni u poljoprivrednoj praksi. Osim predavanja i radionica, sudionici škole imali su priliku i posjetitite se upoznati s projektima očuvanja i zaštite prirode u samom Parku. Osim toga, sudionici su se upoznali i djelatnostima tvrtkete posjetili vinograde, vinariju i vinski podrum, gdje su imali prilike staviti se u kratkoročnu ulogu sommeliera baranjskih vina.