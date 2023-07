odbojci na pijesku

Tekst i foto: AOK Osijek

Kada uprvi set završi rezultatom 35:33, i kada je to igračicama već četvrta utakmica. I onda ta utakmica ode na treći set koji također završi s razlikom od dva poena jasno je koliko je zanimljivo bilo gledati svih sedam kola 1. hrvatske odbojkaške lige na pijesku.Ova neizvjesna utakmica odigrana je između ženskih ekipa. S jedne strane mrežeza splitskog prvoligaša, a s druge Puljanke. Inače okupljanje na terenimaiz Zagreba obilovalo je zanimljivim utakmicama i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. U ovoj ligi ove sezone gotovo svatko svakoga može dobiti. Pa su tako bodove podijelili is dna tablice i do tada vodeći. Kada je okupljanje u Zagrebu redovno svi dođu s najjačim ekipama. Pa tako smo na djelu mogli vidjeti naše, od onih koji inače igraju dvoransku odbojku u Hrvatskoj do onih u inozemstvu, ali i onih koji se bave isključivo odbojkom na pijesku. U muškoj konkurenciji jedini slavonski predstavnik jenakon što je KOP Retfalaod natjecanja zbog financijskih problema. Igrači KOP Vukovar su odlično igrali i na Vrapču pa trenutno zauzimaju visokona tablici. Za trećeplasiranimzaostaju samo jedan bod.Kod žena ove godine i dalje senosi teško s prvoligaškom konkurencijom. I do desetak godina starije suparnice su ipak problem. Pa u upravo zboguspjele izgubiti već dobivene utakmice protivu trećem odlučujućem setu.Nakon odigranih 11. kola u muškoj konkurenciji žena na prva tri mjesta sus istim brojem bodova. Svaka ima ekipa po petnaest bodova ali zbog bolje set razlike tri kola prije kraja na čelu su. Direktno iz lige ispada osmoplasirana ekipa, a sedma na tablici igra dodatne kvalifikacije s drugoplasiranom ekipom iz druge lige. Da izbjegnu ta mjesta koja vode u drugu ligu bore se, dok jevjerojatno s deset bodova, tri više od posljednje plasiranog osigurao status prvoligaša u idućoj sezoni.U muškoj ligi na vrhu je KOP Siget s dva boda prednosti pred. Na dnu je na posljednjem mjestuali nema straha od ispadanja jer druge lige ove godine nema.Iduće okupljanje i odigravanje posljednja tri kola je u Čakovcu 5. i 6. kolovoza.Za KOP Retfala su u Zagrebu nastupile. Za MOK Vukovar su na terenima KOP Vrapče u subotu i nedjelju nastupali