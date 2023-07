Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Problem demografije nije vezan samo na područje istoka nego cijele Hrvatske

Potrebno je poboljšati kvalitetu života, osigurati kvalitetan posao, rad na neodređeno vrijeme, kvalitetne usluge koje to sve prate i tada ima razloga vjerovati da će ljudi ostajati, a oni koji su se u zadnjih 10 godina odselili vjerujem da će naći razlog za povratak. Cijeli niz mjera i politika se mora umrežiti od lokalne i regionalne do nacionalne razine te akademske zajednice, što je izazovan i složen proces

Demografska slika istočne Hrvatske, kao i cijele Hrvatske nije zadovoljavajuća, što se potvrdilo i na zadnjem popisu stanovništva, a država i sve njene ustanove i poveznice moraju se aktivirati u procesu demografske obnove. U tom cilju neke od mjera Hrvatska i mi kao županija već provodimo i zadnjih godina imamo pozitivne pokazatelje, a oni su preduvjet demografske obnove. Bilježimo tako otvaranje novih radnih mjesta, povećanje broja zaposlenih i smanjenje broja nezaposlenih, povećanje broja novorođenih, no najbitnije je da imamo i povratak ljudi koji su u proteklih desetak godina napustili Osječko-baranjsku županiju, posebno onih koji su otišli u Irsku te se vratili, nalaze radna mjesta i ostaju u OBŽ i Hrvatskoj. To je dio pozitivnih kretanja u demografskom smislu, ali nije dovoljno. Ključno je da demografska obnova nije samo osiguranje radnog mjesta nego treba raditi još niz stvari na uređenju države, sigurnosti i zaštite svakog čovjeka u pravnom i svakom smislu da ljudi ostaju i žive u Hrvatskoj. Proteklih godina to nije bio slučaj i to je jedan od najvećih razloga zašto je Hrvatska kao zemlja EU izgubila u postotku najveći broj stanovnika i ima možda najgoru demografsku sliku u Europi. Na tomu moramo raditi svi zajedno jer je demografija sveobuhvatan i zahtjevan nacionalni proces u komu se pomake ne može vidjeti za godinu-dvije. Na tomu se mora raditi sustavno da bi se nakon desetak godina mogla „podvući crta“

U zadnje dvije godine preokrenuli smo trendove i imamo više useljenih nego iseljenih iz Grada

U organizacijidanas (10. srpnja 2023. godine) u Osijeku je održana konferencija ,,". Riječ je o prvoj konferenciji u drugom ciklusu konferencija na temudemografskoj revitalizaciji. Konferencija je organizirana u partnerstvu sza pet slavonskih županija kaoobjedinjene cjeline,, što je utjecalo i na specifičnosti demografskog rasta i razvoja cijele regije.Kako je rekla državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, donošenje demografskih mjera i politika ne može se voditi samo na jednoj razini nego je potrebna i suradnja s lokalnim i regionalnim čelnicima. Stoga je i ova konferencija prilika da se otvoreno govori o stvarnim problemima te kako pomoći jedni drugima., kazala je, te naglasila da se na tom planu s nacionalne razine provodi niz mjera i kroz različite resore, ali i da niti jedna mjera sama za sebe neće postići dobar rezultat nego mora biti umrežena sa svim ostalim. Tako npr.za obitelji moraju pratiti usluge kao što su produženi boravak u školi,. Ističe da su mladi najveći potencijal Hrvatske, a oni su u zadnjih desetak godina najviše iseljavali. Dobrim mjerama smatra povećanje rodiljnih i roditeljskih potpora, uvođenje očinskog dopusta, aktivne politike zapošljavanja i samozapošljavanja te dodala da predstoje nove odluke u vezi dječjeg doplatka, rad u sustavu odgoja i obrazovanja, a poseban izazov je stambeno zbrinjavanje u komu treba pomoći i mladim i starijim osobama.- zaključila je državna tajnica- poručio je županNaglasio je kako Osječko-baranjska županija provodi niz, među kojima su i beskamatni krediti za prvu nekretninu i poduzetničke projekte te dodao da se procjenjuje kako je 30-40 posto onih koji su otišli iz Osječko-baranjske županije sada u fazi povratka, već se vratilo ili najavljuju povratak.Zamjenik osječkog gradonačelnikaje rekao da bez gospodarskog nema ni demografskog rasta, a to je izazov s kojim se aktualna gradska uprava suočava od početka mandata i s kojim se „“. Naglasio je realizaciju najveće investicije u Osijeku koja će osigurati 1.500 radnih mjesta, ali i niz drugih, osobito dodatna ulaganja u mlade, u osnovne škole, vrtiće, stipendije… -- zaključio je.