Organizacija glazbeno estradnih izvođača hrvatske - OGI-HR

Online glazbeni centar kreativnih edukacijskih kulturno-umjetničkih radionica

Kulturno razvojnim centrom općine Bilje

besplatno

od 18 do 25 godina

Podsjećamo kako su se korisnici mogli prijaviti na 3 vrste radionica:

Nemam nikakve zamjerke, sve je bilo odlično, profesionalno i vrijedno svake pohvale. Profesor Batorek je izvrstan predavač koji pokazuje koliko voli i cijeni svoj posao pokušavajući naučiti polaznike ono što je potrebno kako bi se mogli ostvariti u svijetu glazbe.Također, cijeli OGI HR tim je bio izvrstan jer je svojim ulaganjem i brigom za ovaj projekt dokazao izvrsnost i savjesnost svojih članova.

Na predavanjima glazbene produkcije naučili smo puno toga i sada samostalno možemo nastaviti rad i stvarati nova glazbena djela.

Nadam se da ćete me razumjeti te vam se svima želim zahvaliti na korisnom znanju koje mi je pomoglo na fakultetu te se nadam da će mi u skorije vrijeme pomoći i u glazbenoj karijeri.

Želim vam puno sreće i uspjeha u životu, a najviše u ovom projektu koji je prekrasna zamisao za bogaćenje znanja mladih, ali i možda budućih glazbenika.



Jedan veliki pozdrav za moju ekipu sa Solfeggia, profesora Batoreka i cijeli OGI HR tim.

provodi projektu partnerstvu sa. Korisnicima je kroz projekt omogućenosudjelovanje u 3 skupine radionica koje se održavaju online za polaznike u dobi. Radionice su započele u listopadu prošle godine, a do sada ih je odrađeno 120 za 150 prijavljenih korisnika od kojih je 100 zadovoljilo uvjete za dobivanje potvrde o sudjelovanju.1. Tradicionalni slavonski instrumenti - korisnici će upoznati cjelokupnu povijest tradicionalne tamburaške glazbe, naučiti osnove sviranja, reproducirati i stvarati glazbena djela te usvojiti tradicionalne kulturne vrijednosti svoje životne sredine.2. Temeljna glazbena kultura, solfeggio i teorije glazbe - korisnici će razviti temeljno znanje o notama, harmoniji, tehnikama disanja kod pjevanja te će naučiti tehnike korištenja i primjene glazbenih intervala, upoznat će se s osnovama glazbene povijesti što će im uvelike olakšati bavljenje bilo kojom glazbenom aktivnošću.3. Radionica suvremene tehnologije za stvaranje i produkciju glazbe - korisnici će upoznati najnoviju tehnologiju u glazbenoj produkciji, naučiti kako nastaje pjesma, kako se stvara aranžman, kako se produciraju različiti instrumenti, ali i ljudski glas, bit će upoznati s korištenjem različitih vrsta software-a i tehnologije koja se koristi u današnjoj glazbi i glazbi sutrašnjice.Cilj projekta je unapređenje života mladih, poticanje socijalne uključenosti i aktivnog stvaralaštva te razvijanje kroz organiziranje online kulturno-umjetničkih glazbenih događanja i edukacijskih sadržaja u kojima korisnici aktivno sudjeluju i razvijaju socijalne i kreativne vještine. Osvrti nekih od od polaznika ukazuju na to kako je taj cilj i ostvaren u cijelosti:Projekt Online glazbeni centar kreativnih edukacijskih kulturno-umjetničkih radionica sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 356.300,00 kn, od čega Europska unija sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 302.855,00. Projekt traje od 29.07. 2022. do 29.07. 2023 godine.