DHMZ-a

visoke temperature

žuta, narančasta

crvena

visoke temperature

visoke temperature

opreza

Ravnateljstvo civilne zaštite

Između ostaloga, savjetuje se:

izbjegavajte putovanja

bez vode

Dehidracija

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Prema prognozi, tjedan koji je pred nama donosi i. Za nekoliko grada izdali su, ali iupozorenja koja se odnose naLjeto je, i normalno je da su, alinikad dosta!objavilo je upozorenje i upute kako bi se izbjegle zdravstvene tegobe.Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova.- rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije- piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera- izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima- osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minutanositi laganu svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca- rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladniji noćni zrak- danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu- isključiti što je više moguće električnih uređaja u domuizbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u - najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima- ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu- redovito koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu - pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci - za njih treba koristiti zaštitna sredstva s - najvećim faktorom te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja- ako imate zdravstvene probleme potražiti savjet liječnika.Ako vozite,u najtoplijem dijelu dana.Ne krećite na put. Važno je konstantno unositi tekućinu, a ne tek kad se pojavi osjećaj žeđi.predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, a pojačano znojenje dovodi do gubitka vode koju je potrebno nadomjestiti.