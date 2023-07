Grad Osijek

Ovo je nastavak projekta koji se provodio od 2018. godine, a koji je bio jedan od najbolje ocijenjenih projekata u fazi prijave i najbolje ocijenjeni nakon realizacije, stoga je i zavrijedio drugu fazu. Nastavili smo mjeriti učinkovitost zgrade Srednjoškolskog igrališta i već se sada može zaključiti da se godišnja potrošnja energije prepolovila, a pokraj proizvodnje električne energije, doprinijeli smo i smanjenju emisija CO2. Upravo to očekujemo i na objektima koji su u fokusu projekta GReENERGY2.0 – rekao je Hrvoje Krstić, dekan Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku (GRAFOS-a), koji je na radionici održao prezentaciju o energetskoj učinkovitosti objekata i važnosti energetskih certifikata. S druge strane, profesorica Ivana Miličević s GRAFOS-a je predstavila sve “zelene” projekte koje fakultet provodi, a kojima je u fokusu upotreba recikliranih materijala u gradnji. Povratne informacije i upiti publike na ovoj radionici su još jednom dokazali kako Osječane uvelike zanimaju obnovljivi izvori energije, održivi materijali i zelena infrastruktura koja uz brojne uštede može doprinijeti i poboljšanju kvalitete života.

će u narednom razdoblju postati gotovo potpuno, jer će se većina ukupno potrošene električne energije moći nadomjestiti iz obnovljivih izvora energije. Predstavljeno je to na radionici projekta, u okviru koje je pojašnjeno kako se u Osijeku godišnje potroši otprilike, dok će se kombinacijom realiziranih i planiranih projekata postavljanja solarnih elektrana na javne objekte, uskoro proizvoditi ukupno. Tome pridonosi i prekogranični projekt GReENERGY2.0, u čijoj je prvoj fazi energetski obnovljena zgradauz postavljenu fotonaponsku elektranu snage 93 kilovata i zeleni krov na površini od 160 metara kvadratnih. Sada, u drugoj fazi, projekt donosi solarnu elektranu snage 150 kilovatsati na, dok će se na zgradepostaviti solarne elektrane snage 30 kilovata., viši savjetnik iz Upravnog odjela za financije i EU projekte Grada Osijeka, se osvrnuo na zakonsku regulativu postavljanja solarnih elektrana, koju Republika Hrvatska sve više prilagođava za privatne investitore, ali i javne institucije. Tako se uz uvođenje naknade za obnovljive izvore energije uskoro očekuje i mogućnost postavljanja fotonaponskih panela na manje vrijedna poljoprivredna zemljišta.– otkrio je Kukić, naglasivši kako će nove solarne elektrane doprinijeti i značajnom smanjenju troškova javne rasvjete.Budući da je ovo projekt prekogranične suradnje, na radionici su sudjelovali i partneri su Novom Sadu, koji su u prvoj fazi GReENERGY projekta na Školu za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović postavili zeleni krov, zeleni zid i fotonaponsku elektranu snage 120 kilovata.– ukazao je, voditelj GReENERGY2.0 projekta, koji je uz predstavljanje rezultata prve faze projekta, održao predavanje o sljedećim koracima prema zelenijim i održivijim gradovima s obje strane granice.Nositelj projekta Razvoj i promocija energetske učinkovitosti i održivog urbanog okoliša u gradovima prekogranične regijepod akronimom GReENERGY2.0 (eng.) je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, dok su partneri Grad Osijek i Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ukupna vrijednost projekta je, EU sufinanciranje iznosi, dok će se sve projektne aktivnosti i ciljevi realizirati do 31. listopada 2023. godine. Cilj GReENERGY2.0 projekta je rješavanje navedenih izazova postavljanjem zelenih zidova u Novom Sadu i solarnih panela na odabranim zgradama u Osijeku.