hitnost popravka

istočnom dijelu kružnog toka Đakovština

zatvoren za promet

Vinkovačka 2a,b,c i Đakovština 3

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Obzirom namagistralnog cjevovoda pitke vode koji se nalazi u, u vremenu od četvrtka, 6. srpnja od 10 sati do subote, 8. srpnja 2023. do 12:00 sati taj dio će bitiBez vode će bitiu vremenu od 14 h do 18h.