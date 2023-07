nova promjena vremena

nestabilno vrijeme

djelomice sunčano

promjenljivu naoblaku

20°C

od 27°C do 30°C

žuti alarm

Lokalno izraženiji pljuskovi i grmljavina. Vjerojatnost grmljavine > 50 %



BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

više sunca

20°C

29°C

maglu

poslijepodnevnu grmljavinu

18°C

28°C

kišobran

24°C

Tekst: Osijek031.com

Foto: Teuta Stazić/Foto-arhiv031

Pred nama jeU mjesec srpanj ulazimo uz. Danas i sutra prevladavat ćeuz. Jutarnja temperatura do, a dnevna. DHMZ je za sutra 'upalio'koji se odnosi na grmljavinsko nevrijeme.Slično vrijeme očekuje nas i do kraja tjedna. U srijedu, ali i dalje nestabilno. Jutarnja temperatura do, a dnevna doČetvrtak donosi jutarnju. Bez vjetra jutarnja temperatura do, a dnevna doU petak će nam trebati. Prevladavat će djelomično oblačno vrijeme uz kišu i grmljavinu. Uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar dnevne temperatura do