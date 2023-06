Šahovski klub Damin Gambit

iz Osijeka sudjelovao je na nedavno održanom(do 15 godina) u šahu. Klub je s ponosom predstavljaloNatjecanje je okupilo ukupnočlanova 77 klubova iz cijele zemlje, pružajući snažnu konkurenciju. Državno prvenstvo RH za Kadete bilo je intenzivno natjecanje koje je trajalo, s ukupno 9 kola, a partije su nerijetko trajale i preko 150 minuta.Najznačajniji rezultat kluba ostvarila je šahistica, koja je u kategoriji do 12 godina postala viceprvakinja Hrvatske.U kategoriji U15 za djevojčice natjecale su sekoja je osvojila 5.mjesto sa samo pola boda zaostatka za trećeplasiranom, tekoja je zauzela 11 mjesto. U kategoriji U15 za dječake natjecao sekoji je osvojio 14 mjesto, a u kategoriji U14 za dječake natjecao sei zauzeo 47.mjesto. U kategoriji U13 za djevojčice natjecala sekoja je zauzela 24.mjesto. U kategoriji U13 za dječake natjecao sei osvojio 17.mjesto. U kategoriji U12 za dječake natjecali su sekoji je osvojio 4.mjesto ikoji je osvojio 6. mjesto. U kategoriji U11je zauzeo 10.mjesto, azauzeo 45.mjesto.Veliko veselje svakom klubu čini kada najmlađi ostvare svojena tako visokoj razini, a ove godine je to veselje klubu Damin Gambit omogućio mladi šahistakoji je osvojio čak 3 boda u kategoriji do 7 godina.Natjecatelje Šahovskog kluba Damin Gambit pratila suna ovom natjecanju. Glavni trener, velemajstorte treneri, koji su pružali podršku i usmjeravali mlade šahiste tijekom turnira.Još jednom čestitke i treneru kluba Damin Gambit Ivanu Leventiću koji je osvojiona veteranskom prvenstvu RH u kategoriji 50+!Ova natjecanja pružaju mladim šahistima priliku zas najboljima u svojoj kategoriji. Sudjelovanje na Državnom prvenstvu RH za Kadete predstavlja važan korak u šahovskoj karijeri mladih igrača, a Šahovski klub Damin Gambit se ponosi svojim natjecateljima i njihovim postignućima. Posebno je za istaknuti i da je u kategoriji klubova s deset i više predstavnika (kakvih je na natjecanju bilo samo 12) Damin Gambit po prosječnom broju osvojenih bodova (vrlo visoka 4,71 boda) po natjecatelju na drugom mjestu iza ŠK Novi Zagreb. Od osječkih šahovskih klubova na natjecanju je sudjelovao još samo ŠK FERIT Osijek koji je imao jednog predstavnika i to u kategoriji U15,koji je zauzeo 12.mjesto.Tekst i foto: Šahovski klub Damin Gambit