22. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije

Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ, Opće županijske bolnice Našice, Doma zdravlja OBŽ i drugih županijskih ustanova

Jedna od razmatranih informacija na ovoj sjednici odnosi se na broj turističkih dolazaka i usporedbu prošle s predpandemijskom 2019. godinom. Naime, prema podacima eVisitora na području Osječko-baranjske županije od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvareno je 240.401 noćenje. To je porast od 33% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ali i 2,7% više noćenja od do sada rekordne 2019. godine. Noćenja domaćih gostiju porasla su 24,3%, a stranih čak 82,9%. Radi se o kontinuitetu rasta koji smo počeli graditi prije 5-6 godina, a koji sada daje rezultate i ovo su brojke koje daju određeno zadovoljstvo kad govorimo o budućnosti. Ako nastavimo rasti ovim tempom, uvjeren sam da ćemo uskoro imati jednu od najjačih kontinentalnih destinacija s raznolikom i kvalitetnom ponudom. Osječko-baranjska županija sustavno prati sva turistička zbivanja i sufinancira različite projekte koji se odnose na poboljšanje ponude i sadržaja te smještajnih kapaciteta. Razlog dolaska gostiju na kontinent u prvom redu je eno i gastro ponuda, ali i prirodne ljepote te kulturna baština Baranje, Kopačkog rita, Đakova, Osijeka i Tvrđe, kao i ostalih dijelova naše županije. Niz je prednosti koje nudimo gostu, od cijena do pristupa jer nam je cilj da se on svake godine iznova vraća stvarajući emotivne veze sa Slavonijom i Baranjom

Ivan Anušić

Krešimir Čabaj, Marko Bogatić i Zlatko Ahić

Ivan Anušić

Mato Lukić

tvrtke EKOS d.o.o.

Izvješće o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2022. godinu

pasa lutalica

revitalizacije područja bivše tvornice OLT

državnog tajnika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mirta Prusina Marušić

Na dnevnom redu održanebilo je 18 točaka, a riječ je uglavnom o izvješćima i temama iz temeljnih poslova i nadležnosti županije kao predstavničkog tijela te župana, a za koja je potrebna potvrda Skupštine. Vijećnici su tako razmatrali prijedloge i zaključke o davanju suglasnosti na statute, zatim informacije i izvješća o poslovanju u 2022. godini ustanova socijalne skrbi, Uprave za ceste, EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek, Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće d.o.o. Osijek, Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac, Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek.- rekao je županSve predložene točke dnevnog reda su usvojene, a vijećnička pitanja ovog puta su postavili vijećnici. Kako je zbog drugih obveza županmorao napustiti sjednicu, na pitanja je odgovorio zamjenik županaVijećnik Čabaj postavio je pitanje o radu, odnosno ubrzanju procesa njenog konkretnog rada na gospodarenju otpadom. Jedna od točaka današnje sjednice bilo je „“, pa se o tome tada i raspravljalo. Na pitanja vijećnika Čabaja, komu se pridružio i vijećnik Zlatko Ahić, odgovorio je predsjednik Uprave EKOS-a Branimir Pašić. Naglasio je kako se danas razmatra izvješće o ostvarenju godišnjeg plana rada te pojasnio i pitanje izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, čija realizacija ovisi o osiguranju sredstava, a riječ je uglavnom o sredstvima EU te je prije javne nabave potrebno zatvoriti financijsku konstrukciju te dobiti sva potrebna odobrenja i suglasnosti.Na pitanje Marka Bogatića o problematici, koji je osobito izražen na području Belog Manastira, zamjenik župana Mato Lukić je rekao da je ta problematika u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, no predložio da se o tomu ponovno raspravlja na sjednici koordinacije općina i gradova s područja Osječko-baranjske županije.Pisani odgovor dobit će vijećnik Zlatko Ahić, a pitanje se odnosilo na tijek projektau Osijeku i mogućnostima ubrzanja aktivnosti, između ostalih i da se napokon izgradi zatvoreni olimpijski bazen u Osijeku.Na samom početku sjednice predsjednik mandatne komisije Vinko Kuduz podnio je informaciju da je vijećnik Domagoj Mikulić od 19. svibnja 2023. godine imenovan za. Kako je riječ o nespojivoj dužnosti s vijećničkom, njegov mandat vijećnika je u mirovanju. Umjesto Mikulića nova vijećnica Županijske skupštine je, koja je položila prisegu te sudjelovala u radu Skupštine.