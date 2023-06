subotu, 1. srpnja 2023., od 17 do 20 sati

Tekst i foto: NK Osijek

svi navijači moći će pohoditi, upoznati novi dom i odabrati svoja mjesta za novu sezonu.Odbrojavanje se polako primiče kraju,od 21 sat na novom će stadionu ugostitiu prvom kolu. Bit će to ujedno ina novom stadionu, ali ne i prva prilika za sve navijače Bijelo-plavih da pohode novi dom Bijelo-plavih.Naime, već u subotu 1. srpnja, od 17 do 20 sati, NK Osijek organizirana kojem će, uoči početka prodaje, svi navijači moći pohoditi tribine novog stadiona, upoznati novi dom i sektore na istome te odabrati svoja mjesta za novu sezonu. Bit će to prilika svim navijačima da se u prvom licu upoznaju s konfiguracijom stadiona, prilaznim putevima, pogledom s tribina, te u konačnici da odaberu sektor, red i sjedalicu s koje će gledati domaće utakmice Bijelo-plavih. Tom prilikom svi navijači će biti upoznati s cijenama i uvjetima prodaje godišnjih ulaznica.