Tekst: Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Normativni okvir zau Hrvatskoj je, a to rezultira različitim ishodima u praksi. Svihu Slavoniji i Baranji, primjerice, ostvarilo jeodvojeno prikupljenog komunalnog otpada u razdobljugodine, međutim u svim ovim jedinicama regionalne samouprave stopa je i daljete od državnog prosjeka.Iako postojipoputkoji je jedini od četiri najveća gradaEU regulativa do 2020. godine te odvojeno prikupio, takvi su primjeri nažalost među iznimkama u Hrvatskoj, a posebno u Slavoniji i Baranji.Informacije su ovo koje su se mogle čuti na, kojega je 27. lipnja 2023. organizirala tematska mreža nevladinih organizacija i, čija je članica i, u zagrebačkomNa okruglom stolu sudjelovali suiz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja,iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU),iz zagrebačke Čistoće,iz VG Čistoće iz Velike Gorice,, iz preloškog Pre-Kom-a,, iz poduzeća Ponikve s Krka,ispred Udruge gradova iiz Zelene akcije.Predstavljeni sukoje je provedeno u okviru tematske mreže, utemeljeno na metodologiji izrađenoj od strane Fakulteta političkih znanosti i podacima prikupljenima izjavnog mnijenja na reprezentativnom uzorku. Istraživanjem je suradnja među jedinicama lokalne samouprave prepoznata kao jedan od glavnih čimbenika uspjeha, što je potvrđeno primjerimakoji su predstavljeni na okruglom stolu. Također, istraživanje je pokazalo da se odvojeno prikupljanje otpada učinkovitije provodi kada je organizirano od strane javnih pružatelja usluge, nego kada ga provode privatni pružatelji, s čime su se složili i sugovorniciokruglog stola.Pružatelji usluge istaknuli sus kojima se susreću pri implementaciji održivog sustava gospodarenja otpadom, s naglaskom na normativni okvir koji u dobrom dijelu ne prati potrebe i mogućnosti jedinica lokalne samouprave. Također, ukazano je na potrebu da se uz stopu odvojeno prikupljenog otpada bilježi i masa proizvedenog i odloženog miješanog otpada.Ministarstvo i FZOEU najavili su skorašnje donošenje novog nacionalnogi raspisivanje određenih natječaja za dodjelu sredstava za lokalnu infrastrukturu. Prisutne udruge istaknule su da prijedlog Plana ne donosi značajnije promjene i da su sredstva za izgradnju infrastrukture nedostatna za razvoj cjelovitog sustava.Između ostalog, Plan se ne odmiče od koncepta regionalnih centara, koji se na primjeru prva dva centra -- pokazao kao ekološki neodrživ i ekonomski neisplativ. Stoga je izgradnja i implementacija regionalnog centra zadodatan trošak koji neće postići veću kvalitetu gospodarenja otpadom. Koliko predloženi modeli ne funkcioniraju u praksi, pokazalo je i nekoliko pitanja iz publike koji su problematizirali cijeli niz u javnosti već notornih problema s funkcioniranjem navedenih centara. Dio sudionika okruglog stola istaknuo je da je potrebno preispitati taj koncept i usmjeriti sredstva na lokalnu razinu, što bi pridonijelo bržem ispunjenju ciljeva smanjenja nastanka, ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja otpada. To je i jedna od preporuka koju je izradila mreža JEDRO.Osim revidiranja normativnog okvira i većeg ulaganja u decentraliziranu infrastrukturu, za održiv sustav nužan je i angažman korisnika usluge, s čime su se složili svi prisutni.