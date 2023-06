Veterinarska inspekcija

eutanaziju

44 svinje

Posavskih Podgajaca

dvije svinje

afrička svinjska kuga

pet objekata

30 svinja

18 svinja

121 svinjom

Hrvatski veterinarski institut

bolesnih svinja

preliminarne mjere kontrole

zabranu

strogo pridržavati

Ministarstvo poljoprivrede i veterinarska inspekcija

prijaviti veterinaru

najstrože zabranjeno

pojačalo preventivne mjere

Tekst: Ministarstvo poljoprivrede

Foto: Pexels.com/Ilustracija

U utorak 27. lipnja 2023. godineizvršila jeukupnona dva objekta na područjuu Vukovarsko – srijemskoj županiji dok suuginule tijekom noći.Danas jepotvrđena nai to u Gunji na gospodarstvu s, u Rajevom Selu na gospodarstvu si u Privlaci na gospodarstvu sa, sve u Vukovarsko-srijemskoj županiji.Podsjećamo, kako je u ponedjeljak 26. lipnja 2023. godinepotvrdio afričku svinjsku kugu u uzorcima krvii u uzorcima organa uginulih svinja uzetih s dva objekta na području Posavskih Podgajaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Radi se o dva manja objekta na kojima se svinje držale na otvorenom.Veterinarska inspekcija je prilikom postavljanja sumnje naredilai topremještanja svinja, obaveznu primjenu dezinfekcije i korištenje zaštitne opreme.Naglašavamo, kako se svi držatelji svinja trebajusvih propisanih mjera te svih mjera koje odrediSvako uginuće ili bolest u svinja žurno se morate jezakapanje uginulih svinja ili odvoz lešina bez prethodne prijave veterinarima.Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat će učiniti sve kako bi se ASK lokalizirala i što prije iskorijenila sa zaraženog područja i kako bi se spriječilo njeno daljnje širenje, no veliku ulogu u širenju ima i ljudski faktor.Svjesno sve većeg rizika od pojave ove bolesti u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede je dodatnodonošenjem nove Naredbe o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 62/23) koja je na snazi od 10. lipnja ove godine.Naredbom je tako propisana provedba godišnje kategorizacije svih objekata kategorije 1 (najniža kategorija biosigurnosti) s ciljem njihovog unaprjeđenja u višu kategoriju. S objekata kategorije 1 zabranjeno je premještati svinje, osim izravno u klaonicu, a klanje za vlastite potrebe dozvoljeno je tek nakon provedenog kliničkog pregleda svinja od strane veterinara.Stoga se pozivaju svi držatelji svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera, posebno svih propisanih mjera biosigurnosti te da svaku pojavu bolesti i uginuće odmah i bez odlaganja prijave svojim veterinarima.