smanjenih zaliha

Crveni križ Osijek

darivatelje krvne grupe 0-

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek

Radno vrijeme Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu:

Zbognula negativne krvne grupepozivada se odazovu nai daruju krv!ponedjeljak od 7.30 do 14.30utorak od 12.00 do 19.00srijeda od 7:30 do 18:30četvrtak od 12:00 do 19:00petak od 7:30 do 14:30Darujte krv. Spasite život!