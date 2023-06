115.659,00 eura

55 korisnika

višegodišnjeg projekta dodjele potpora poljoprivrednicima

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Program i Odluku o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju kojom su uređeni uvjeti, način i postupak odobravanja potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na svom području. Ove godine javni pozivi su objavljeni 1. ožujka i traju do 15. studenoga, osim poziva za dodjelu potpora za manifestacije koji je otvoren do 1. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava. U Proračunu Županije za dodjelu tih potpora planirano je ukupno 436.600,00 eura, s tim da danas potpisujemo ugovore s 55 korisnika, a vrijednost tih potpora je 115.659,00 eura. Preostali iznos potpora bit će dodijeljen u narednom razdoblju prema rezultatima natječaja

Mato Lukić

veliki interes

Romeo Jukić

Povećali smo intenzitet potpora za mlade i ekološke poljoprivrednike, a posebnu pozornost smo posvetili prerađivačima koji stvaraju dodatnu vrijednost. Ovo nisu potpore za velike sustave nego za proizvođače kako bi im pomogli i zadržali ih na tim prostorima

intenzitet

6.636,14 eura

50% prihvatljivih troškova

Danislav Džambas

mlijeka i tovom teladi

Kristijan Kovačević

Obrt za poljoprivredu „Jela“

Tekst i foto: OBZ.hr

Potpisivanjem ugovora ukupne vrijednosti(39 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, pet obrta, dva trgovačka društava, pet jedinica lokalne samouprave, dva fakulteta, jedna turistička zajednica i jedna zadruga) Osječko-baranjska županija je danas (26. lipnja 2023. godine) nastavila uspješno provođenjesa svog područja.- rekao je, zamjenik župana.Naglasio je kako postojipoljoprivrednika za županijske potpore te izrazio zadovoljstvo što je među njima puno mladih poljoprivrednika, čime se potvrđuje da ostaju u svojim domovima i bave se ovom djelatnosti.Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj OBŽističe da je riječ o 13 mjera potpora koje dodjeljuje Županija sukladno pravilima europske politike prema poljoprivredi i ruralnom razvoju. Osim navedenih, Županija u području poljoprivrede i ruralnog razvoja odobrava i dvije vrste potpora u projektu Pametnih sela te pet u području lovstva., kazao je pročelnik.Procedura odobravanja potpora je jednostavna, a njihovje različit i kreće se od 50% do 80%. Visina potpora je doi ovisi o vrsti potpore, kategoriji podnositelja zahtjeva, broju grla i visini ulaganja prihvatljivih troškova s tim da mladi poljoprivrednici i ekološki proizvođači u svim mjerama potpora imaju povećan iznos i intenzitet potpore. Intenzitet potpora za uređenje ruralnog prostora u kojem su korisnici jedinice lokalne samouprave iznosi doOdobrenim potporama zadovoljan je mladi poljoprivrednikiz Uglješa. Tri godine se bavi stočarstvo, odnosno proizvodnjomte ima 25 muznih krava. Potporu će usmjeriti za kupovinu junica, pa ističe da je zadovoljan što Županija prepoznaje mlade poljoprivrednike i njihove potrebe te im pomaže u razvoju poslovanja.iz Klokočevaca također pohvaljuje suradnju s Osječko-baranjskom županijom. Kaže kako imakoji se bavi proizvodnjom mlijeka i uzgojem tovne junadi, a dobio je potporu za kupovinu uzgojno valjanih junica. Planira kupiti rasplodnog bika, a na gospodarstvu imamo ukupno 90 grla.