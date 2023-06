slikanja uz pratnju vina, radionice keramike, umjetničke avanture za djecu i privatni događaji

Grad Osijek

bogatoj povijesti i kulturi

novo umjetničko središte

kreativne duše

Galeria Arta

ljubitelje zabave i umjetnosti

najomiljenijih aktivnosti

vlastitu umjetničku sliku

radionice keramike

vaza, zdjela, šalica

tehnike modeliranja, glaziranja i ukrašavanja keramike

umjetničke tehnike i materijale

narudžbe individualnih slika i ilustracija

personaliziranu ilustraciju

individualne i grupne tečajeve slikanja

Gundulićevoj ulici 32

umjetničku inspiraciju i druženje

vrhunskim materijalima i alatima

Kristina Janković

1. srpnja 2023.

Mogućnost- sve na jednom mjestu!, koji je poznat po svojoj, priprema se za uzbudljivokoje će zadovoljitidiljem grada. S veseljem vas obavještavamo da će uskoro biti otvorena, inovativni umjetnički studio koji će pružiti mnogo zabave i inspiracije!Kreirana kao mjesto gdje umjetnost postaje dostupna svima, bez obzira na dob, iskustvo ili umjetničke preferencije, Galeria Arta poziva sve, bez obzira jesu li početnici ili iskusni umjetnici, da istraže svoju kreativnost na jedinstven i originalan način.Ovaj sveobuhvatni studio pružit će različite mogućnosti izražavanja kroz slikanje uz pratnju vina, radionice keramike, umjetničke radionice za djecu i organizaciju privatnih događanja. Jedna odkoja će biti dostupna u Galeriji Arta je slikanje uz pratnju vina. Zamislite sebe u ugodnom okruženju, opuštajući se uz čašu vina dok stvaratepod vodstvom stručne slikarice. Ova aktivnost je savršena za druženje s prijateljima, nezaboravne rođendanske proslave ili jednostavno kao način opuštanja i veselja. Za one koji su više zainteresirani za oblikovanje, Galeria Arta nudi. Imat ćete priliku izraditi vlastite keramičke predmete poputi drugih jedinstvenih komada. Sa stručnim vodstvom, naučit ćete, stvarajući autentične male umjetničke radove po svom ukusu. Umjetničke radionice za djecu bit će još jedan privlačan dio Galerije Arta. Djeca će imati priliku istraživati različite, razvijati svoju kreativnost i stvarati vlastite umjetničke radove. Ove radionice pružit će sigurno i poticajno okruženje gdje će djeca moći iskazati svoju maštu i osjećaj za umjetnost.Stvaranje novih prijateljstava i druženje učinit će ove radionice posebno zabavnima za djecu. Galeria Arta također će pružiti mogućnostAko sanjate o vlastitom umjetničkom djelu koje će krasiti vaš dom ili želitekao jedinstven poklon, ovo je pravo mjesto za vas. Naši stručni umjetnici surađivat će s vama kako bi stvorili djelo koje će odražavati vašu osobnost i želje. Osim toga, Galeria Arta organizirat će iza sve one koji žele unaprijediti svoje slikarske vještine ili jednostavno istražiti umjetnost na dubljoj razini. Bez obzira na to jeste li početnik ili iskusni slikar, naši tečajevi pružit će vam stručno vođenje i podršku kako biste razvili vlastiti stil i tehniku. Bez obzira koristite li ulje, akvarel ili akril, Galeria Arta pružit će vam inspirativno okruženje i resurse za ostvarenje vašeg umjetničkog potencijala.Naravno, Galeria Arta bit će također idealno mjesto za privatne proslave. Bilo da slavite rođendan, djevojačku večer ili jednostavno želite organizirati poseban događaj s najbližima, Galeria Arta pružit će vam jedinstveno iskustvo. Uz kreativnu atmosferu, profesionalnu podršku i prilagodljive opcije, vaša proslava bit će nezaboravna.Galeria Arta smještena je u samom centru grada Osijeka, na. Moderno uređeni prostor pruža idealno okruženje za. Studio je opremljenpotrebnim za stvaranje prekrasnih umjetničkih djela., vlasnica Galerije Arte, strastvena je umjetnica koja je odlučila podijeliti svoju ljubav prema umjetnosti s lokalnom zajednicom. Njezina vizija je stvoriti mjesto gdje svi mogu istraživati svoju kreativnost, povezivati se s drugim umjetnicima i doživjeti radost stvaranja. Prijave za radionice slikanja uz pratnju vina i radionice keramike moguće su putem Instagram profila Galerije Arte; odaberite sliku ili predmet koji vam se sviđa, pošaljite poruku, rezervirajte svoje mjesto na radionici i, najvažnije, dođite, opustite se i uživajte u opuštenoj atmosferi.Otvorenje Galerije Arte planirano je zagodine. Svi ste pozvani da se pridružite ovom uzbudljivom događaju i otkrijete nevjerojatne mogućnosti koje ovaj studio nudi. U Galeriji Arti umjetnost postaje iskustvo. Pridružite nam se i istražite svoju kreativnost na potpuno nov način!