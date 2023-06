Zakona o trgovini

Još je samo nekoliko dana ostalo do nove odredbe, prema kojemu bi nedjeljom u pravilu bile, a trgovci će moći izabrati 16 nedjelja kada će njihova vrata ipak bitiTrgovci će do kraja ove godine morati odabrati kojihće raditi, a već sljedeće godine ta ista brojka od samo 16 radnih nedjelja bit će raspoređenaZakon predviđa i iznimke, poput benzinskih postaja, zračnih i trajektnih luka, muzeja, štandova na tržnicama itd., dok je za kioske radno vrijeme ograničeno od 7 do 13 sati. Kako smo već pisali , provjerili smo kako će, odnosno koje će nedjelje raditi..Radne nedjeljesu: 2. i 9. srpnja, 13., 20., 27. kolovoza, 3., 10., 17., 24. rujna, 22. i 29. listopada, 26. studenog te 3., 10., 17. i 24. prosinca.Radne nedjeljesu: 2., 9., 16. i 23. srpnja, 27. kolovoza, 3. i 10. rujna, 1., 8. i 15. listopada, 19. i 26. studenog, te 3., 10., 17. i 24. prosinca.Radne nedjeljesu: 20. i 27. kolovoza, 3., 10., 17. i 24. rujna, 1., 15., 22 i 29. listopada, 5., 12 i 26. studenog, te 3.,10. i 17. prosinca.Izsu izvijestili da će na ulaznim vratima svake prodavaonice biti izvješeni i plakati putem kojih se također možete informirati o radnim vremenima te prodavaonice, kao i o drugoj najbližoj Konzum prodavaonici u slučaju da prodavaonica koju posjećujete ne radi.Izsu obavijestili da tijekom ljeta nedjeljom neće raditi trgovine: Beli Manastir, Bjelovar, Čakovec, Daruvar, Donji Miholjac, Dugo Selo, Đakovo, Đurđevac, Ivanec, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Križevci, Kutina, Našice, Nova Gradiška, Novska, Osijek, Petrinja, Požega, Samobor, Sesvete, Sisak, Slatina, Slavonski Brod, Sveta Nedelja, Valpovo, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vrbovec, Vukovar, Zabok, Zagreb, Zaprešić i Županja.Interspar, Plodine i Kaufland još nisu objavili raspored radnih nedjelja u svojim poslovnicama.