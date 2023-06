Nogometaši Osijeka

Svetom Martinu na Muri

Poleta

Stjepana Tomasa

28 igrača

Adrian Leon Barišić

Mihaela Žapera i Luke Zebeca

Marko Barešić, Marko Malenica, Tin Sajko, Darko Nejašmić, Vedran Jugović, Josip Špoljarić, Mijo Caktaš, Ramon Mierez, Ivan Fiolić, Nikola Janjić, Šime Gržan, Petar Brlek, Filip Živković, Ognjen Bakić, Filip Mažar, Ivan Cvijanović, Nail Omerović, Adrian Leon Barišić

Domagoj Bukvić, Kristijan Lovrić, Slavko Bralić, Kristian Fućak, Mirlind Daku, Amer Hiroš, Šimun Mikolčić, Stefanos Evangelou, Renan Guedes i Marin Prekodravac

Graničara

Bohemiansa

Panduriija

MOL Fehervara

Slaven Belupom

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

zaputili su se jučer na središnji dio priprema u već uobičajeno odredište u. Bijelo-plavi će trenirati na travnjacima tamošnjeg, a na popisu treneranalazi semeđu kojima je ikoji će se suigračima priključiti 2. srpnja, dok na popisu nemakoji su ostali u Osijeku kako bi terapijama tretirali svoje ozljede pa će se suigračima priključiti u drugom tjednu priprema. Na popisu igrača za pripreme u Svetom Matinu na Muri nalaze se:(priključuje se 2. srpnja),Uz utakmicu protivu Lazama, Osijek će odigrati još tri provjere za vrijeme boravka na pripremama i to protiv češkog, rumunjskogi mađarskog. Bijelo-plavi u Svetom Martinu na Muri ostaju do 8. srpnja kada je zakazana posljednja pripremna utakmica prije povratka u Osijek gdje će trenirati do prvog kola i sraza sa