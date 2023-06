Državni inspektorat Republike Hrvatske

pekarskih proizvoda

JOMO Zuckerbäckerei Gesellschaft m.b.H., Austrija

Jomo Stracciatella kolač 400 g

Jomo Mramor blok 400 g

Jomo Mramor kuglof 400 g

Jomo Seljački kuglof 400 g

S budget Mramorni kolač blok 400g

pesticida klorpirifosa

Podaci o proizvodu:

Stavlja na tržište:

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

opozvao je petproizvođača– najbolje upotrijebiti do: 24.07.2023., 29.07.2023., 04.09.2023., 10.09.2023. i 27.09.2023. (KAUFLAND HRVATSKA k.d.)– najbolje upotrijebiti do: 17.07.2023., 22.07.2023., 04.09.2023., 12.09.2023. i 03.10.2023. (KAUFLAND HRVATSKA k.d.)– najbolje upotrijebiti do: 23.07.2023., 30.07.2023., 27.08.2023., 10.09.2023. i 04.10.2023(KAUFLAND HRVATSKA k.d.)– najbolje upotrijebiti do: 20.07.2023., 26.07.2023., 30.08.2023. i 07.10.2023. (KAUFLAND HRVATSKA k.d.)– LOT 5481, najbolje upotrijebiti do 09.09.2023, LOT 5517, najbolje upotrijebiti do 25.09.2023., LOT 5537, najbolje upotrijebiti do 09.10.2023., LOT 5551, najbolje upotrijebiti do 18.10.2023. (SPAR HRVATSKA d.o.o.) zbog ostatakau brašnu korištenom u proizvodnji istih.Proizvođač: JOMO Zuckerbäckerei Gesellschaft m.b.H., Leobendorf, AustrijaKAUFLAND HRVATSKA k.d., ZagrebSPAR HRVATSKA d.o.o., ZagrebObavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima.