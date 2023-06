Grad Osijek

poljoprivrednicima

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi

67.842,00 eura

osam mjera

primarnom proizvodnjom

7.299 eura

30. rujna 2023

Dodjelom bespovratnih sredstavai ove godine pomaže. U utorak 20. lipnja raspisan jena području grada Osijeka u 2023., za što je u proračunu osiguranoUkupno jena koje se poljoprivrednici mogu javiti za dodjelu potpora, a to su potpore za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima; za ulaganje u građenju, opremanju plastenika/staklenika i prostora za uzgoj gljiva; potpore mladim poljoprivrednicima; potpore za ekološku proizvodnju; za osnivanje obiteljskog gospodarstva; te za očuvanje i proširenje pčelinjeg fonda.Potporu mogu ostvariti oni koji se bavepoljoprivrednih proizvoda; koji imaju sjedište na području grada Osijeka, a obrt i sjedište i prebivalište na području grada Osijeka; koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava; koji na dan provjere stanja duga nemaju evidentiran dug prema Gradu Osijeku o kojima službenu evidenciju vodi Grad Osijek; te koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom 1408/2013.Jedan korisnik može ostvariti potporu po više mjera i ostvariti pravo na maksimalan ukupni iznos potpore ne veći odJavni poziv otvoren je od 20. lipnja 2023. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do. Prijava na Javni poziv predaje se u elektronskom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek, a svi detalji nalaze se na mrežnim stranicama Grada