ZTE iz Zalaegerszega

2. pretkolu Konferencijske lige

Nyonu

27. srpnja

Mađarima

Treba ih svakako respektirati jer momčad koja dođe do finala nacionalnog kupa i uspije ga na kraju i osvojiti sigurno ima kvalitetu. Mađarska liga je sve bolja iz godine u godinu i svakako ćemo ih dobro analizirat, pripremajući se za te dvije utakmice. Sigurno je da će dalje proći kvalitetniji protivnik u ta naša dva međusobna ogleda i zato se moramo što bolje pripremiti. Možda je prednost za nas što ćemo u prvom dvoboju biti domaćini pred svojim brojnim navijačima na novom stadionu. Nadam se da ćemo stvoriti određenu prednost uoči uzvrata

Tamo su igrali Gržan, Špoljarić, Grezda…

bolju i realniju sliku

Da, sigurno ćemo se o svemu detaljno informirati. Znamo već i raspored njihovih prijateljskih utakmica na pripremama i potrudit ćemo se snimiti ih što kvalitetnije. Gržan i Špoljarić su bili tamo na posudbi, poznaju dobar dio igrača koji su ostali u Zalaegerszegu, tako da ćemo sigurno o svemu konkretno razgovarati. Vidim da ZTE ima dosta mladih igrača, doživjeli su i neke promjene igračkog kadra u odnosu na proljeće, ali svakako treba biti oprezan. Poznajem mađarski nogomet i pratio sam dosta njihovih momčadi. Igraju u pravilu agresivno i čvrsto i sigurno neće biti lako s njima. Vjerujem da ćemo kroz dobru analizu i pripremu pokazati u te dvije utakmice da smo bolji protivnik.

Kroz Kup se probili do Europe

skromnu, devetu poziciju

sportske sreće

Budafokija

Zoran Lesjak

Eros Grezda

Zorana Zekića

Ricardo Moniz

Gabor Boer

Eduvie Ikoba

Momčadbit će nam protivnik u! Spojio nas je ždrijeb ui sada znamo da ćemobiti domaćinina Pampasu, a tjedan dana kasnije slijedi uzvrat na suparničkom terenu., komentirao je Stjepan Tomas.Trener Osijeka će sa svojim suradnicima svakako poduzeti sve da bismo stekli štoo mogućnostima, odnosno dobrim i onim slabijim stranama našeg prvog ovogodišnjeg protivnika u Europi.Inače, ZTE je u prošlom prvenstvu Mađarske zauzeona ljestvici, no u Kupu je dogurao do samoga kraja, doduše i uz malo. Igrali su finale protiv drugoligašai slavili u produžetku s 2:0 i to golovima u 117. i 120 minuti. U kadru im je i dalje iskusni, naš bivši prvotimac uz kojega je u prošloj natjecateljskoj godini bio i, također nekadašnji stanovnik grada na Dravi koji je sada kodu albanskom Partizaniju. Donedavno ih je s klupe vodio aktualni kormilar Slaven Belupa, Nizozemaci ta je suradnja završena u travnju ove godine. Nakon toga ih je preuzeo domaći trener. Najbolji igrač im je 193 centimetra visoki američki napadačkoji je u Mađarsku stigao iz slovačkog Trenčina. Minule sezone je postigao 13 golova u 33 ukupno odigrane utakmice.