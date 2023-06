Studenti ekonomskog smjera (Ekonomika poduzetništva)

[Sponzorirani članak]

na varaždinskom Fakultetu organizacije i informatike već niz godina samiza tržište i 'prodaju' putem aplikacije koju su razvili njihovi kolege s(Informacijski i poslovni sustavi).U utorak, 13. lipnja 2023. na Fakultetu organizacije i informatike održan je. Radi se o projektu koji već niz godina, uz potporu nastavnika na predmetuna 3. godini prijediplomskog studija Ekonomika poduzetništva , organiziraju studenti s ciljem simulacije stvarnog poslovanja, pri čemu sami pribavljaju inpute za proizvodnju, organiziraju i realiziraju proizvodni proces, definiraju cjenovnu strategiju te na posljetku jačaju svoje prodajne vještine. Uz sve to, u suradnji s kolegama s prijediplomskog studija Informacijski i poslovni sustavi koriste, koja kupcima služi da dođu do željenog proizvoda.– smatra prof. dr. sc., koja zajedno s profesoricama izv. prof. dr. sc., izv. prof. dr. sc.i dr. sc., usmjerava studente kroz proces osmišljavanja, stvaranja i postavljanja proizvoda "na tržište".Studenti su tako za ovaj sajam, u timu od troje ili četvero studenata, osmišljavanjem i stvaranjem proizvoda stvorili vrijednost, dok je sredstvo prometa i plaćanja bila valuta posebno osmišljena za tu prigodu. Naime, u suradnji siz Laboratorija za primijenjeno softversko inženjerstvo FOI-ja, za tu prigodu osmišljena je, kroz koju su kupci mogli doći do željenog proizvoda.Članovi Laba i studenti informatičkog studija, mag. inf. isu ove godine pripremili potpuno novu verziju aplikacije koja je građena za više platformi. Studenti su u aplikaciji kreirali profil svojeg poduzeća ili OPG-a, zatim su unijeli svoje proizvode, a kupci su odabirom željenih proizvoda studentima iste platili unošenjem koda za kupnju. Na taj način su studenti ekonomskog usmjerenja mogli unaprijediti svoja tehnička znanja i informatičke vještine.– ističe profesoricaSudjelovanje na sajmu jedna je od aktivnosti kojom studenti stječu potrebne bodove za polaganje predmeta. Boduju se inovativnost i kvaliteta proizvoda, uređenje prodajnog mjesta, prodajne vještine te ostvareni prihod, a u tome ih ocjenjuju tzv. tajni kupci. Koliko su studenti bili kreativni, pogledajte u FOTOGALERIJI