Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju

Istraživanje u glikoznanosti

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Specijalna bolnica Sveta Katarina, GENOS d.o.o., Dječja bolnica Srebrnjak

Gordan Lauc

Naša znanstvena jedinica se fokusira na skupinu molekula koje nazivamo glikani, koji mogu pokazati ima li netko predispoziciju za kardiovaskularne bolesti ili pak za dijabetes. Primjerice, uočili smo da pomoću glikana možemo predvidjeti tko će dobiti teški oblik covida, a tko neće. Tijekom šest godina istraživanja analizirali smo više tisuća pacijenata

Gordan Lauc

Istraživanje, proizvodnja i medicinsko testiranje funkcionalne hrane

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Odjel za kemiju i Medicinski fakultet Osijek

Ines Drenjančević

Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju

Ti su rezultati izuzetno važni jer je hrana nešto što svakodnevno konzumiramo, a zapravo ne znamo kakvi su njezini učinci na naše zdravlje. Naši su rezultati pokazali da konzumacija obogaćenih jaja s n-3-PUFA pridonosi poboljšanoj reaktivnosti krvnih žila, smanjuje upalne medijatore i općenito povoljno utječe na lipidni profil, znači na krvnu sliku naših ispitanika i ima preventivno djelovanje kod mladih, zdravih ispitanika, povoljno djeluje na sportaše, a isto tako nema nikakvog štetnog utjecaja na kardiovaskularne bolesnike što je značajno otkriće jer je u javnosti prisutno mišljenje da konzumacija jaja štetno djeluje na kolesterol. Znači, apsolutno nema nikakvih rizika niti na jednu skupinu ispitanika da konzumiraju jaja. Također, mi smo ispitivali i jaja koja su imala četiri kvalitativno izmijenjena sastojka, a to su n-3 nezasićene masne kiseline, selen, vitamin E i lutein. Danas možemo sa sigurnošću reći da konzumacija jaja ima zadovoljavajući zaštitni učinak i ne predstavlja nikakav rizik ni za koju skupinu ispitanika. U završnoj fazi ispitivali smo piletinu obogaćenu n-3 masnim kiselinama. Preliminarni podaci, koje sada obrađujemo, pokazuju sličan efekt

Ines Drenjančević

Gordana Kralik

To su sastojci koji imaju izuzetno povoljno djelovanje na zdravlje ljudi i zbog toga se proizvodi obogaćuju. Da bi se proizvod, jaje obogatilo recimo omega 3 masnim kiselinama, potrebno je da se modificiraju i modeliraju smjese za nesilice koje konzumacijom preko probavnog sustava unose u svoj metabolizam omega 3 masne kiseline i preko svog metabolizma one ugrađuju u proizvod, konkretno u jaje. Mi zovemo ta jaja obogaćena jaja. Isto tako se može obogatiti drugi proizvod to je meso.Na te smo proizvode išli jer se jaja i meso peradi najviše konzumiraju diljem svijeta

Gordana Kralik.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Znanstveni centar izvrsnosti (ZCI) za personaliziranu brigu o zdravlju je interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti – ​KK.01.1.1.01.0010Zamišljen je kao efikasni način prijenosa znanja i kompetencija stečenih u biotehničkim znanostima na temeljna i primijenjena biomedicinska istraživanja u kojem su istraživačke grupe komplementarne. Jedan od primjera sinergističke aktivnosti između znanstvenih jedinica ZCI je mogućnost analize glikanskih biomarkera u evaluaciji učinaka primjene funkcionalne hrane kod zdravih ispitanika i bolesnika. Kako je riječ o inovativnom i originalnom pristupu hrani, radom ovog centra povećat će se međunarodna znanstvena te gospodarska konkurentnost naše regije, a time i cijele Hrvatske.