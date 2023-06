Stjepan Tarcal

Iskreno nisam očekivao baš takav skok, mislio sam da ću najviše ići do 4,10. No, tehnički je bilo odlično, fokusirao sam se na trčanje i da usitnim korake prije skoka i to mi je dosta pomoglo. Dobio sam potrebno samopouzdanje nakon što sam visine 4,13 i 4,20 preskočio iz prvog pokušaja. Isto sam ponovio i na ovih rekordnih 4,30. Rekli su mi treneri kakav je to rezultat trenutno u mome uzrastu i naravno da sam sretan. Sljedeće natjecanje je pojedinačno juniorsko prvenstvo, cilj mi je tamo preskočiti državni rekord koji u toj kategoriji iznosi 4.40. Vjerujem da i to mogu odraditi ove sezone, mislim da imam i razloga i neku podlogu za takav optimizam

Sjajan je rezultat ostvariona, održanom u Čakovcu. Ne samo da je ostvario svoj osobni rekord inego je s preskočenih 4,30 metara postaouz treći rezultat trenutno u svijetu u kategoriji U-16 i drugi u Europi! To je nešto čime se svi u Klubu zaista možemo pohvaliti, a osim Stjepanu, velike zasluge i čestitke pripadaju i treneru. Osim Tarcalovog zlata, u toj disciplini broncu je osvojio, što svjedoči o dominaciji Osječana među motkašima u kadetima.“, rekao je Tarcal.Na 300 metara prepone, također u kadetskoj konkurenciji,je bio drugi (43.74) i svakako može biti vrlo zadovoljan odrađenim. Među mlađim kadetima je do medalje došaona 200 metara, zauzevši treće mjesto (26.62), a bronca je zasluženo pripala i štafeti mlađih kadetkinja na 4×200 metara u sastavu:(1:53,24).Dakle, Crveno-plavi su se na ovom natjecanju izborili za ukupno: jedno je bilo najsjajnije, jedno srebrno uz tri brončana. Zasigurno se moglo do još nekog pobjedničkog postolja, što potvrđuje i činjenica da su naši članovi čak 18 puta ostvarili plasman između četvrte i šeste pozicije. Najbliže medalji od onih koji su bez nje ovaj puta ostali bili sumeđu motkašicama (2.40), kadetska štafeta 4×100 metara (– 47.82),u skoku u dalj (5,30),na 300 prepone (44.53) iu skoku s motkom (3.40).Treba imati na umu da će većina osječkih natjecatelja i dogodine nastupati u tom uzrastu, pa bismo zaključili da za budućnost, u cjelini gledajući, ne treba brinuti. Još jednom čestitke osvajačima odličja, a posebno zlatnom Stjepanu Tarcalu koji će sigurno još dugo pamtiti svoj nedjeljni nastup i trijumf u Čakovcu.