Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

U poljskom, u oblasti Silesija, od 20. do 23. lipnja, bit će održanoi to ovaj puta u sklopu Europskih igara. Na tom će natjecanju u reprezentacijibiti i četvero članova, što je svakako priznanje klubu u cjelini.će nastupiti u skoku u vis,u skoku s motkom,u štafeti 4×100 metara dok jeu statusu pričuve na 100 metara prepone. S njima su na put krenuli i treneriNa programu će ukupno bitiu muškoj i ženskoj konkurenciju, a Hrvatsku će predstavljati. Izbornikpopis je odredio nakon nedavno održanog Ekipnog prvenstva države. U našoj 2. diviziji nalazi se 16 reprezentacija, a to su:. Tri najbolje selekcije izborit će plasman u viši razred, dok će tri najslabije preseliti u onaj niži. Našoj je nacionalnoj vrsti osnovni cilj ostanak u aktualnoj diviziji.Svi pozvani iz osječkih redova su u, što su pokazali na prethodnim ovosezonskim natjecanjima. Stoga su i zaslužili izbornikov poziv i ne dvojimo da će dati sve od sebe kako bi se i ovom prigodom prezentirali u najboljem izdanju. Sara je nedavno postavila svoj osobni i novi klupski rekord, Ivan je i dalje najbolji u Hrvatskoj u svojoj disciplini, Melani ove godine iskazuje svoj neupitni potencijal, a Mia je najmlađa među njima i kao mlađa juniorka već je prisutna i u seniorskoj konkurenciji što je svojim rezultatima apsolutno zavrijedila.