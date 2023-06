B2Run-a

Iznimno nas veseli što možemo zaključiti, prema povećanom broju prijava u odnosu na prošlu godinu, da su želja za druženjem i osjećajem zajedništva u kompanijama očigledno i dalje u porastu, a B2Run je idealan događaj koji doprinosi tom zajedništvu. U fokusu su nam pokretanje međusobne i međuodjelne komunikacije, jačanje neformalnih veza unutar organizacija i naravno – zabava koja počinje i prije početka utrke, a traje još dugo nakon što posljednji sudionik prođe kroz cilj

Najava:

Otvaranje sedme sezoneje započelo sse također, dok jete je ove godine, na već tradicionalnom slavonskom afterwork druženju, biloposlovnjaka no prošle godine. Provesti teambuilding nakao dobrodošlom osvježenju naB2Run stazi bila je dobra odluka, slažu se svi okupljeni, a potvrđuje i, voditeljica odnosa s javnošću B2Run utrka:.”Nakon što su brojniraznih organizacija, tvrtki iz javnog i privatnog sektora te obrta s područja Osijeka, okolice, ali i cijele Hrvatske odradiliuz fitness trenerice te savladali 5-kilometarsku stazu uz Dravu, druženje se nastavilo dodjelom medalja i plaketa za najbrže zaposlenike i timove, a zatim na after run partyju. Gotovo 700 zaposlenika iz više od 70 tvrtki zajedno je pretrčalo više od 3000 kilometara.- Mjerili su se pojedinačni rezultati trkača kao i najbolje vrijeme u ekipnoj kategoriji, prvi je kroz cilj prošaoiz Centra za vozila Hrvatska dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila, također iz Centra za vozila Hrvatska.- Najbrža velika tvrtka bila je, dok su svoja mjesta na postolju zauzeli ikao najbrža srednja tvrtka tekao mala tvrtka- U ženskoj ekipnoj kategoriji također su se dodjeljivale plakete za prvau malim, srednjim i velikim tvrtkama, a prva mjesta su izborilikao mala tvrtka,kao srednja te kao velikaNa B2Run stazi su svi isti, svatko ima priliku, dokazati se, ali i pomoći kolegama iz tima. Uz to, o B2Run druženju se na uredskim kavama priča još mjesecima, dok plakete i medalje, pa makar i samo one finišerske, daju poticaj za postavljanje novih ciljeva te služe kao podsjetnik da je iduća sezona nova prilika za sjajno afterwork druženje. A, još ove godine za sve zainteresirane tvrtke ta je prilika u Zagrebu,, ulaznice su još uvijek dostupne i to po povoljnijoj cijeni, do 13. srpnja.