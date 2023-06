Be well and green when digital

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

Kooperacije partnera u školama

Austriju, Hrvatsku, Cipar i Grčku

Sveučilište u Beču (Austrija), Centar tehničke kulture Rijeka (Hrvatska), Future Needs Management Consulting Ltd. (Cipar) i Nacionalno tehničko sveučilište u Ateni (Grčka)

– ERASMUS + projekttePostavljanjem pravih pitanja dolazimo i do, a upravo jenastao kao odgovor na rastuće zdravstvene i okolišne rizike uzrokovane korištenjem digitalne tehnologije.Be Well and Green when digital, simboličnog akronima BeWEEN, još je jedan projekt iz Erasmus+ programa čiji je ponosni nositeljProjekt je to koji odgovara akcijskom tipu -iz područja školskoga obrazovanja i traje 24 mjeseca.Naša partnerska lepeza proteže se na, a partnerske organizacije su:Cilj projekta je izgraditi kapacitete zakorištenje digitalnih tehnologija i razviti stručne kompetencije iz spomenutoga područja kao i promovirati pametne navike kod učitelja i učenika.Prioritet je digitalna transformacija kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta,. Rizici za koje želimo poduzeti akciju su zdravlje i okoliš kao i borba protiv klimatskih promjena. Postepeno ćemo graditi svijest u srednjim školama o spomenutim rizicima omogućavajući učiteljima i učenicima da zaštite sebe i okoliš od brojnih rizika pri korištenju internetskih alata i tehnoloških uređaja.Kroz cijelo trajanje projekta, zajedničkim partnerskim snagama isporučujemovezane za sigurnu i odgovornu uporabu digitalne tehnologije u digitalnoj eri, posebno potaknuti izazovnim razdobljem COVID 19 pandemije koja je cijelu učeću zajednicu prebacila na digitalne učionice.Inovativne prakse i rezultate isporučili smo krozza nastavnike, pilot testiranje s nastavnicima iz svih partnerskih zemalja te uključivanje nastavnika u proces izrade nastavnih vježbi koje su dragocjen izvor novog znanja i dobre prakse. Svi materijali za nastavnike i učenike javno su dostupni na mrežnoj stranici samoga projekta. U tijeku je izrada mobilne aplikacije koja će također biti vrlo korisna učenicima između 12- 17 godina te ćemo na taj način imati kompletan proizvod kojim ćemo osnažiti učitelje, ali i građane da kritički promišljaju o utjecaju tehnologije na zdravlje i okoliš.Posjetite mrežnu stranicu BeWEEN-a, pročitajte više o projektu, preuzmite nastavne materijale i pratite napredak projekta kako biste mogli preuzeti mobilnu igru.