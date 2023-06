vinsku poslasticu

Foto: Biljana Bukta

Vinoljupci neće dugo čekati na iduću! Već idući vikend,vas očekujekoji ove godine nudi nešto. Uz kratka i zanimljiva vinskateiz cijele regije, program je upotpunjen konferencijom „“ koja će se održatu novoju Kamencu. Uoči konferencije brojni će gradovi i općine s istoka Hrvatske potpisati Povelju o suradnji vinskih destinacija „“ s drugim vinskim europskim vinskim regijama. Prilika je to da svoja iskustva o vinu i turizmu, vinu i baštini te vinu i destinaciji iznesu sudionici konferencije iz Hrvatske i susjednih zemalja, a domaćin će se predstaviti radionicomZa posjetitelje seu Kneževim Vinogradima otvara u petak u 19 sati kada će se dodijelitina prestižnom ocjenjivanju vina „“. Kako i priliči kulturom i tradicijom bogatoj Baranji, neizostavan je i kulturno-umjetnički program koji će posjetitelji pratiti kušajući najbolja vina s Dunava s „“.I sve to, tek je zagrijavanje zakoje slijede ugodine uu Zmajevcu. Već u 10 sati se otvara „“ nudeći posjetiteljima obilazak viske ceste Baranje u pratnji turističkih vodiča te obilazak Parka prirode Kopački rit vožnjom brodom.U 15 sati starta Vinatlon, jednako kao i prethodnih godina –– poznatim baranjskim sportom jednako atraktivnim ženama i muškarcima kao i svim generacijama. Bačve su spremne, prijave su još uvijek u tijeku, a najspretnije i najsnažnije ekipe u guranju vinske bačve uzbrdo neće ostati žedne jer su organizatori i ove godine pripremili. Čak i ako se ne okušate u Bačvatlonu, još uvijek su pred vama dobra rashlađena vina ovogodišnjeg Vinatlona koji je otvoren sve do kasnih večernjih sati kada slijedi koncertNa ovogodišnjem Vinatlonu posjetiteljima će se predstaviti vodeći vinari baranjskog vinogorja, nudeći svoja najbolja vina. A kako bi se mogli u potpunosti opustiti i uživati u atmosferi ovogodišnjeg Vinatlona organizatori su vam pripremili „“ uslugu. Osim kotizacije, posjetiteljima iz Osijeka osiguran je i prijevoz, a svoju rezervaciju možete napraviti već danas