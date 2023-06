Tekst i foto: Osijek031.com

I dok će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme, već nas u četvrtak čeka nova promjena vremena.Utorak će obilježiti pretežno sunčano, ponegdje i uz umjerenu naoblaku. Dnevna temperatura do 24°C.Sutra nas očekuje promjenjivo sa sunčanim razdobljima i opet nestabilnije. Jutarnja temperatura do 10°C, a dnevna do 24°C.U četvrtak i petak bit će promjenjivo oblačno, a kišobran će vam trebati u petak.Jutarnja temperatura do 16°C, a dnevna do 25°C. Slično vrijeme bit će i u subotu.