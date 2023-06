Ugovori o rekonstrukciji i izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže

Projekt je to vrijedan 21,8 milijuna eura, a poboljšanu uslugu će izravno osjetiti čak 7500 naših sugrađana. Projekt obuhvaća ulice Gundulićevu, Vukovarsku, Stepinčevu, Sljemensku, Kolodvorsku i Kapelsku, te dio Višnjevca. Novac smo osigurali kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je s Hrvatskim vodama u studenom prošle godine. Projekt s 80 posto projekt sufinancira Europska unija, 10 posto Hrvatske vode i 10 posto Vodovod Osijek

Radovi će prvo krenuti u Višnjevcu gdje se grade novi kilometri mreže, a planirani početak je u srpnju. Uz ovaj veliki projekt, u zadnje dvije godine u Osijeku smo rekonstruirali 8,4 kilometara vodoopskrbne mreže te 3,4 kilometra kanalizacijske mreže. Vrijednost tih radova, u Cvjetkovoj, Čvrsničkoj, Svilajskoj, Hadrijanovoj, Istarskoj, Psunjskoj, Kalničkoj, Kanižlićevoj, u Tvrđi, na Sjenjaku i Stadionskom naselju iznosi oko 7,7 milijuna eura

To je najveći i najsloženiji takav sustav u Hrvatskoj, a zbrinut će sve otpadne vode sa šireg područja oko Osijeka, odnosno osjetljivo područje dunavskog sliva, čime ćemo zaštiti našu Dravu. Vodoopskrbni sustav grada Osijeka obuhvaća 770 kilometara vodovodne i 485 kilometara kanalizacijske mreže. To je cestovna udaljenost od Osijeka do Münchena, velik i kompleksan sustav čije održavanje i modernizacija košta. Stoga su nam vrlo bitna ova sredstva

Planirani početak radova je u Višnjevcu početkom srpnja, a svi izvođači radova izradit će elaborat prometa koji će biti usuglašen s aktualnom prometnom regulacijom u gradu. Osigurat ćemo alternativne pravce kretanja te ih kroz medije redovito komunicirati, a građane molim za strpljenje

u sklopu Projekta Osijek 4 u ponedjeljak su u nazočnosti gradonačelnika Osijekapotpisani s predstavnicima izvođača radova. Osijek će dobiti oko, gubitci vode smanjit će se za čak, a ugradit će se ivodomjera te povećati pouzdanost i sigurnost u vodoopskrbi i odvodnji, poručeno je s konferencije za novinare.– izjavio je osječki gradonačelnik– dodao je gradonačelnik.Podsjetio je da se u Osijeku gradi iu Hrvatskoj vrijedan, a koji je trenutačno u fazi probnoga rada. I taj je projekt sufinanciran europskim sredstvima, i to u iznosu od, dok je 10 posto financirano iz državnoga proračuna te 10 posto sredstvima Hrvatskih voda. Preostalih sedam posto osiguravaju– rekao je gradonačelnik Radić.Predsjednik Uprave Vodovoda Osijekrekao je da je Projekt Osijek 4 pokazatelj uspješnosti osječkog Vodovoda, koji je po povučenim EU sredstvima među najboljima u Hrvatskoj. Objasnio je da se projekt sastoji od šest elemenata, od kojih se pet odnosi na izvođenje radova, a jedan na nadzor.– istaknuo je Eljuga.