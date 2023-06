Ekipnom seniorskom prvenstvu Hrvatske

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Iskreno govoreći, nisu se ovaj puta ostvarila očekivanja, pa i ambicije koje su imali na, održanom proteklog vikenda u Zagrebu. Djevojke su zauzele peto mjesto, dok je naša muška momčad završila na šestoj poziciji, što je ipak slabije u odnosu na ono što su planirali. Doduše, dogodio im se peh u nekim utrkama, poput ispadanja palice u muškoj štafeti i ozljede koju je zadobiona 3000 metara sa zaprekama, pa se i to moralo odraziti na konačnom plasmanu…Što se, pak, tiče pojedinačnih nastupa imali su dva prva, jedno drugo i sedam trećih mjesta. Najbolje su plasmane ostvarili oni najiskusniji.potvrdio je dominaciju u skoku s motkom s preskočenih 5,30 metara dok jepobijedila u skoku u vis, svladavši visinu 1,78. Druga je bilas osobnim rekordom na 200 metara (24,23), uz napomenu kako su joj samo dvije desetinke nedostajale do norme za Europsko prvenstvo do 23 godine. Odmah iza nje završila jeuz svoj najbolji rezultat (24,30) čime je i na ovoj dionici stekla prava nastupa na EP u konkurenciji U-20, nakon što je to već ranije osigurala na 100 prepone. Sada je među preponašicama zauzela također treće mjesto s vremenom 13,67.je trećeplasirana u troskoku (11,76),je to uspjelo u skoku u vis (1,95),među motkašima (5,00) iu bacanju kladiva (50,44). Treća je bila i ženska štafeta 4×100 metara u sastavu:uz rezultat 47,53. Bosić je zauzela četvrto mjesto na 100 metara (12,07), kao ina 200 metara (22,34) te naša štafeta 4×400 metara u kojoj su trčale(3,58:42).Peti su završiliu skoku u dalj (6,54),u bacanju diska (35,72),na 100 metara (12,09) ina 100 prepone (14,22). Dodajmo na kraju da je u obje konkurencije najbolji bio AK Dinamo-Zrinjevac iz Zagreba, oba puta ispred gradskog rivala Agrama.