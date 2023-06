GPP Osijek

radova na vrelovodu

utorak, 13. lipnja 2023.

od 8:00 do 15:00 sati

Divaltove ulice

Divaltova jug – Vukovarska ulica

preusmjeriti autobusnu liniji br. 8: Jug II – bolnica – Jug II

neće koristiti

obavještava korisnike da se zbog izvođenjaTermoelektrane – toplane pogon Osijek, uu vremenuzatvara diood raskrižjaSlijedom navedenog, GPP je u obveziprema sljedećem: u polascima s Juga II nakon Umaške ulice prometuje lijevo Divaltovom ulicom – desno Httlerovom ulicom – desno Vukovarskom ulicom do MIO, gdje se okreće i prometuje nazad po trasi linije kroz Donji grad do bolnice i dalje do Juga II.Navedeno preusmjerenje je privremeno, vrijedi do završetka radova i u tom vremenu seautobusna stajališta u Ul. M. Divalta („Mlinar“) i Toplana (istok).