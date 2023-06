korak do medalje

Ne mogu reći da sam nezadovoljna, ali ipak mi je malo žao što nisam osvojila medalju pred domaćom publikom. Stvarno su sitnice dijelile mene i to treće mjesto. Takav je sport, netko mora biti i četvrti. Svih osam finalistica se borilo za to postolje, svi smo htjeli isto, ali ovaj put su medalje pravedno raspoređene

Odradila sam svoje skokove jako dobro, posebice ovaj drugi za koji sam dobila najveću ocjenu do sada u karijeri, 13.233, to me veseli jer vidim da mogu i da napredujem. Nadam se da ću ubrzo moći pojačati svoje skokove i biti konkurentna za medalje na natjecanjima koja me čekaju u drugom dijelu sezone. Sada idem na pripreme, slijedi kraća pauza u srpnju, ali nema puno vremena jer već 1. rujna krećemo s novim Svjetskim kupovima. Imala sam u planu ovdje raditi teže skokove, ali u veljači mi se dogodila ozljeda koljena koja je trajala 2 mjeseca i sve me to bacilo nazad. Sada se osjećam bolje nego ikada i imam namjeru nastaviti dalje još jače

Zadovoljan sam, bolje od ovoga nije išlo. Izvukao sam vježbu do kraja bez obzira na pad na drugoj dijagonali, ponosan sam zbog toga. S obzirom na to da se danima borim s prehladom i ozljedom zgloba, dao sam 300% od sebe. Sada ću se malo odmoriti, ovaj prvi dio sezone bio je dosta naporan i dug, a onda se već za 10-ak dana okrećemo se pripremama za Svjetsko prvenstvo koje nas na jesen čeka u Antwerpenu, a to je ujedno i lov na Olimpijske igre

Hrvatska je ostalaprvog finalnog dana na. U vrhunskoj atmosferi sjajno ispunjene dvorane Gradski vrt naša iskusna reprezentativkaza samo 0.17 bodova bila je prekratka za broncu na preskoku. Prošlogodišnji pobjednik partera, Osječaninzbog pada na drugoj dijagonali natjecanje je završio na šestom mjestu.do 4. mjesta u svom 9. finalu u Osijeku i ukupno 42. u Svjetskom kupu došla je s ocjenom 13.049 (12.866 i 13.233). Zlatna je Australka(13.333), srebrna Mađarica(13.099), a brončana Kanađanka(13.066).“, rekla je Tijana Korent nakon četvrtog mjesta.“, najavila je Tijana Korent.koji je prije godinu dana zlatom digao na noge cijeli Gradski vrt, ovoga putado postolja. Skupo ga je stajao pad na drugoj dijagonali, ali i jedan izlazak nogom iz okvira partera. Iako je ostatak vježbe bio odlično odrađen, nije bilo šanse za više od 6. mjesta (13.066). Bugarinbio je najbolji danas (14.100), srebrni jeiz Turske (13.800), a brončani Mađar(13.733).“, rekao je Aurel Benović.Jedno zlato je ipak ostalo u Osijeku. Aktualni prvak Europe, Ukrajinackoji više od godinu dana trenira i živi u Osijeku, slavio je na ručama s velikih 15.133. Brončani olimpijac iz Tokija,(Turska) srebrni je sa 14.966, dok je brončani Brazilac(14.533).Zlato na konju s hvataljkama, ali i srebro, nose dvojica Armenaca - prvak(14.766) i drugoplasirani(14.600). Kovtun je zlatu s ruča dodao broncu na konju (14.500).U finalu dvovisinskih ruča pobjednica je možda i najveće ime ženskog dijela natjecanja u Osijeku, Nizozemkas uvjerljivih 14.333 ispred Australke(13.700) i brončane Slovakinje(13.300).Sutra, posljednjeg dana DOBRO World Cupa koji starta od 15 sati u lovu na medalje biti će naš srebrni olimpijac i aktualni prvak Europe na prečite njegove dvije klupske kolegice iz ZTD Hrvatskog sokolau finalu grede.U sklopu ovogodišnjeg DOBRO World Cupa, u Osijeku se po treći put za redom održavaju i, ali i Godišnja skupština HGS-a. Danas je Skupština u svom uvodnom dijelu imala i svečani dio u kojem su dodijeljene nagrade najboljim hrvatskim gimnastičarima u 2022. godini kao i njihovim trenerima.(GK Marjan) i(GK MZ Macan) najbolji su gimnastičari sportske gimnastike,(GK Vindija) najbolja seniorka ritmičke gimnastike, dok su u kategoriji mladih nada laureati(GK Vita) i(GK Petrinja) u sportskoj te(GK Maksimir) u ritmičkoj gimnastici. Najbolji trener u ženskoj sportskoj gimnastici jekoji je su 2022. osvojio dvostruku ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu (greda i tlo).koji je prošle godine s Filipom Udeom bio finalist Svjetskog prvenstva u Liverpoolu i Europskog prvenstva u Münchenu, najbolji je trener u muškoj sportskoj gimnastici.Skupština je dodijelila i dvije posebne nagrade. Plaketa HGS-a za doprinos u razvoju gimnastičkog sporta otišla je u ruke(GK MZ Macan), dok je Plaketu za životno djelo primio jedan od naših najboljih gimnastičara svih vremena, olimpijski doprvak iz 2008., viceprvak svijeta i dvostruki viceprvak Europe Filip Ude.“, kroz smijeh je poručio Ude.Sve nagrade laureatima je uručio državni tajnik Ministarstva turizma i sporta te izaslanik predsjednika Vlade RH na ovom natjecanju,“, rekao je Josip Pavić.