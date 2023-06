Yevgen Cheberko

Na rastanku želim reći jedno veliko hvala Nogometnom klubu Osijek. Želim se zahvaliti svim trenerima s kojima sam radio, od Nenada Bjelice i njegovom stožeru u čije sam vrijeme došao u klub, do René Pomsa, Borimira Perkovića i Stjepana Tomasa. Također, hvala i svim liječnicima, fizioterapeutima, media timu, tetama u kuhinji… Naravno i svim suigračima s kojima sam igrao, zajedno smo iskusili lijepe i manje lijepe trenutke, a to neću nikada zaboraviti. Posebno hvala navijačima koji su me odlično prihvatili i lijepo se odnosili prema meni. Hvala i svima koji su mi bili podrška u meni najtežim životnim trenucima kada je počeo rat u mojoj domovini i kada ste mi svi bili velika podrška i pomoć. Ispred mene je novi izazov kojem se radujem, a svima vama želim puno sreće i uspjeha u onome što vas očekuje

Tekst i foto: NK Osijek

, 25-godišnji branič, karijeru će nastaviti u, članu američkog, s kojim jepostigao dogovor o transferu. Cheberko je u Osijeku proveo, u Gradski vrt je stigao najprije kaoaustrijskog LASK-a, prije nego je u prosincu 2021. godine njegov ugovor. Cheberko je za Bijelo-plave upisaouz, a najviše je igrao na pozicijama središnjeg i lijevog braniča., rekao je Cheberko.Yevgenu hvala na doprinosu i ostvarenim rezultatima u NK Osijek te puno sreće u nastavku karijere.