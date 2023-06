5 finalista

14. izdanju Svjetskog kupa u gimnastici - DOBRO World Cup Osijek

Novo finale za mene u Osijeku. Od osam nastupa, imam sedam finala. Ovo mi je sedmo u nizu. Drago mi je da sam izborio finale, jer ipak je kraj ovog prvog dijela sezone, osjećam umor u tijelu, ne u glavi. Napravio sam stvarno jednu dobru vježbu u kvalifikacijama, ne onako kako ja mogu, nije najbolje, ali kako mi kažemo - kvalifikacijska vježba. Prošao sam u finale i to je najbitnije. Išao sam već danas jaču vježbu, s elementom Stalder-Rybalko koji inače radim samo u finalima i to samo u finalima najvećih natjecanja, olimpijskim, svjetskim, europskim, ali sam baš htio ovdje isprobati ga da vidim kako ću izdržati tu tremu i adrenalin jer je to dosta precizan element i dobro je prošlo. Ostatak vježbe je bilo malo stisnuto, znam da to mogu puno bolje i opuštenije i to ću pokušati napraviti u finalu

U finalu idem još jaču vježbu, na ovo od danas ubacit ću još element Kolman koji je još uvijek novi element. Idem u finalu sve što znam i nadam se da ću svima koji će doći gledati finala pružiti gimnastički spektakl

Presretna sam, ušla sam u finale kao prva. Oduvijek mi je bio san ući u finale Osijeka i nastupati pred domaćom publikom i to se ovaj put ostvarilo. Jedva čekam nedjelju i nadam se da će nas ljudi doći podržati u što većem broju

Pokazala sam danas da Varna nije bila slučajna

Dobila sam visoku ocjenu, ali vježba je bila lijepa, čista, iako mogu i bolje. Prošle godine zbog operacije nisam bila u Osijeku, ali prije dvije godine sam bila u finalu grede ovdje i to mi je bilo jedno od najdražih natjecanja u životu i jedna od dražih izvedbi. Nadam se da će kao i uvijek u Osijeku i ovoga vikenda dvorana biti puna, jer to nam svima puno znači. Preponosna sam što ću biti u finalu zajedno s klupskom kolegicom Tinom. Prije 5 godina ovdje smo imali svoj prvi veliki nastup, prvo veliko seniorsko natjecanje i evo nas sada pet godina kasnije zajedno u finalu. Jedva čekam nedjelju

S obzirom da sam danas imao nešto više problema s ozljedom zgloba, zadovoljan sam kako sam odradio svoja dva skoka. Prvi sam napravio odlično, u drugom je falilo malo sreće. Na žalost, pao sam ga. Ništa, okrećem se finalu na parteru gdje se nadam da ću biti u borbi za medalju. Ovim putem pozivam sve zaljubljenike u gimnastiku da nam se pridruže sutra i preksutra u Gradskom vrtu i podrže sve naše reprezentativce

Aurela Benovića

Tijanu Korent

Hrvatska će imati ukupnonana preči tena gredi izborili su nedjeljna finala i tako se priključili finalistima u Gradskom vrtu,Aktualno olimpijsko srebro i novopečeni prvak Europe na preči danas je zauzeo 2. mjesto kvalifikacija, točnije podijelio ga s još dvojicom prečaša, Ukrajincemi Izraelcem(svi ista startna ocjena 5.7 i ista završna 13.950). I prvoplasirani, svjetski prvak iz 2019., Brazilacdobio je također 13.950, ali zbog manje polazne ocjene (5.6) bio je ispred ovog trojca.“, najavio je Tin Srbić.Hrvatska je u Osijeku došla do čak 446. finala na Svjetskom kupu u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici (muški 307, žene 139). Tinu Srbiću će pak nedjeljno finale biti 29. na SK u karijeri.“, poručio je Tin koji će braniti dvostruko uzastopno zlato na preči, a u svojoj kolekciji ima ih čak 4 iz Osijeka (2017., 2018., 2021. i 2022.)Još dvije članice njegovog kluba ZTD Hrvatski sokol u nedjelju će se boriti u finalu. Tina Zelčić koja je danas dobila najbolju ocjenu kvalifikacija grede 12.866 (start 4.6) i trećeplasirana Christina Zwicker (12.700; start 4.6).“, poželjela je Tina Zelčić koja je prije dva tjedna na SK u Varni osvojila svoju prvu medalju, srebro na gredi.“, rekla je Tina uoči svog 5. finala u karijeri.“, rekla je Christina Zwicker nakon što je osigurala svoje 9. finale SK.Aurel Benović koji je jučer izborio finale partera, danas to nije uspio i na preskoku. Zauzeo je 11. mjesto i 3. je rezerva za nedjeljno finale ove sprave nakon što je s odličnim prvim skokom i padom na drugom ocijenjen sa 13.650 (14.300 i 13.000).“, rekao je Aurel Benović.Današnji prvi finalni dan starta od 14:50, a Hrvatska će u lovu na medalje imatina tlu ina preskoku.