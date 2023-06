1. srpnja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Za tri tjedna, odnosnona snagu stupa. Trgovine bi u pravilu nedjeljom bile, a trgovci mogu izabratikoje će biti radne.Ove će godine trgovci 16 radnih nedjelja moći raspodijeliti nado kraja godine. No, već iduće godine ta će brojka biti raspoređena tijekom cijele godine. Prema prijedlogu, trgovac samostalno određuje kojih su to 16 nedjelja u godini radne, s osnovei drugih relevantnih čimbenika. U tjednima u kojima je nedjelja radna, najveći dopušteni fond sati uvećava se za 15 sati, što čini maksimalno dopuštenih 105 radnih sati tjedno od ponedjeljka do nedjelje.Provjerili smo kako će, odnosno koje će nedjelje raditi..Radne nedjelje Portanove su:Radne nedjelje Retail parka Gacka su:Radne nedjelje Mall-a Osijek su: