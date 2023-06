nestabilno vrijeme

djelomično sunčano vrijeme

pljuskovi i grmljavina

26°C

DHMZ

žuti alarm

grmljavinsko nevrijeme

Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, nevrijeme je moguće osobito krajem dana. Vjerojatnost grmljavine 40-80 %



BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

sunčano

nestabilno

jači razvoj oblaka

pljuskovi i grmljavina

15°C

25°C

17°C

23°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Vikend koji je pred nama donosiDanas će prevladavati, a uz jači razvoj oblaka od sredine dana mjestimice, lokalno i jače izraženi. Dnevna temperatura doje za danas 'upalio'koji se odnosi naSutra će prevladavati, ali i dalje. Ponovno se u poslijepodnevnim satima očekuje, koji će pratiti. Jutarnja temperatura do, a dnevna doSlično vrijeme nastavlja se i u nedjelju. Sunčano, ali tijekom poslijepodneva pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura do. a dnevna do