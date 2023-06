Aurel Benović

Tijana Korent

Svjetskog kupa u gimnastici - DOBRO World Cup Osijek

Jakov Vlahek

Filip Ude

Sara Šulekić

odličnu vježbu

8 osvojenih medalja

Jako sam zadovoljan kako sam odradio svoju vježbu. S obzirom da sam bolestan, da se borim s kašljem i s ozljedom zgloba, izvukao sam 300% iz sebe. No, nema previše vremena za odmor, odmah se okrećem sutrašnjim kvalifikacijama na preskoku, gdje se nadam ponoviti ovaj nastup od danas. Očekujem finale i na preskoku

Aurel Benović

Neću se opteretiti s činjenicom da sam prošle godine osvojio zlato. Pokušat ću se samo koncentrirati da što bolje odradim vježbu u subotu u finalu. Nadam se da će ishod biti dobar

zlato na preskoku

Georgia Godwin

Drago mi je da sam ušla u finale pred domaćom publikom, jer ipak je poseban osjećaj nastupiti na domaćem terenu. Uvijek je u finalu u Osijeku dvorana puna, publika sjajno navija, a to je još jedan dodatan motiv zašto svi želimo ući u finale. Odradila sam solidno svoje skokove, nadam se da ću to uspjeti ponoviti, nadam se i popraviti u finalu. Imala sam neke greškice koje bih htjela popraviti u finalu

Deveto mjesto, ne mogu reći da sam zadovoljan, finale mi je izmaknulo za pola desetinke. Napravio sam grešku pred kraj vježbe koja je odlučila. Sam sam si kriv za tu grešku. Nepotrebno sam je napravio, malo sam se uspaničio pred kraj i eto, platio sam cijenu. Bio sam na iglama cijelo vrijeme, pola toga nisam ni gledao

identični ishod

Zadnja sam nastupala, super sam se osjećala, ali nisam napravila svoju najbolju izvedbu i to je rezultiralo 9. mjestom. Žao mi je malo

Tekst: Vedrana Vasić

Foto: Marko Banić/REROOT

na parteru ina preskoku plasirali su se u subotnja finala 14. izdanja, koji je danas službeno startao u dvorani Gradski vrt!prva je rezerva za finale konja s hvataljkama,druga rezerva na istoj spravi, aprva rezerva za finale dvovisinskih ruča.Prvog kvalifikacijskog dana osječka zvijezda Aurel Benović odradio jena parteru i s najboljom ocjenom kvalifikacija, 14.400, izborio borbu za medalje. Biti će to Aurelovo 15. finale Svjetskog kupa u karijeri () i čak 304. naše muške sportske gimnastike.“, najavio je, bivši viceprvak Europe na parteru (2020.) i prošlogodišnji pobjednik Osijeka.“.Tijana Korent koja je prije dva tjedna na Svjetskom kupu u Varni osvojila, čak 9. put ušla je u finale Osijeka. S ocjenom 12.899 (12.833 i 12.966) došla je do svog 42. finala SK u karijeri. Među 10 medalja sa SK kriju se i 2 iz Osijeka - srebro 2009. i bronca 2010. Danas je u kvalifikacijama bolja od nje bila samo Australka(13.816).“, poželjela je naša najiskusnija reprezentativka Tijana Korent.U kvalifikacijama konja s hvataljkama naš dvojac drhtao je do posljednje rotacije. Na kraju je pretposljednji kvalifikant iz finala izbacio Jakova Vlaheka (9. sa 13.750), dok je Filip Ude završio odmah pored, 10. sa 13.700.“, rekao je Jakov Vlahek.Sara Šulekić imala je. Završila je korak do finala dvovisinskih ruča, 9. sa 12.466.“, kratko je rekla najmlađa članica naše reprezentacije, 17-godišnja Sara Šulekić.Christina Zwicker na dvovisinskim ručama zauzela je 19. mjesto sa 11.133 boda, dok je Marko Jovičić u svom premijernom nastupu na DOBRO World Cupu u Osijeku bio 24. sa 11.900.Sutra, drugog kvalifikacijskog dana koji starta od 15 sati, u lovu na finale biti će novopečeni prvak Europe na preči, srebrni olimpijac Tin Srbić, Aurel Benović na preskoku, te Christina Zwicker i Tina Zelčić na gredi.