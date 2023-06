Katedra za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Ovakvi projekti pružaju velike prednosti za studente; stječu iskustvo kroz izazovne situacije s kojima će se jednog dana susresti s tržištem te kroz timski rad razvijaju vještine koje će biti ključne za njihov profesionalni razvoj. S druge strane, realni sektor kroz ovakve suradnje dolaze do svježih ideja i novih perspektiva ali i do identifikacije potencijalnih mladih talenata. Projektni zadaci iziskuju puno vremena, truda, kreative i timskog rada ali kad to savladaju stvorit će dobre temelje za dalje.

Kontinentalni turizam u Osječko-Baranjskoj županiji je u usponu, razna društvena i sportska događanja dovode sve više domaćih i stranih turista u Osijek i okolicu te se često traži smještajna jedinica više. Gospodarske aktivnosti i ulaganja također utječu na povećanu potražnju smještajnih jedinica. Značajan pad noćenja tijekom COVID-a zbog restrikcija, ograničene mogućnosti bliskih kontakata, poremećaj uobičajenog načina življenja i poslovanja stvaraju ideju o potpuno automatiziranom hotelu. Realizacija ovakvog projekta osim infrastrukturne komponenete izgradnje i opremanja, sadrži i proces brandiranja, plan investicije kao i marketing plan u kome je EFOS prepoznat kao idealan partner. Vjerujemo u važnost povezivanja akademske zajednice s poslovnim sektorom kako bismo zajednički doprinijeli razvoju gospodarstva i stvaranju novih radnih mjesta.

Ira Bijedić, Mia Drenjančević, Lucija Haring i Antonela Kozić

U ime cijelog tima zahvaljujem se tvrtki HOP IN d.o.o. što su nam omogućili da sudjelujemo u osmišljavanju jednog ovako velikog projekta. Kroz nekoliko mjeseci rada uz prof. Ivana Kelića i asistenticu Karlu Bilandžić mag.oec. imali smo priliku osmisliti vizualni identitet i kanale komunikacije za stvaran projekt. Ovakvim hvale vrijednim projektima može se steći nezamjenjivo iskustvo, istaknuti znanja i vještine koje svakodnevno usvajamo, uvjeriti se u njihovu primjenjivost u praksi, ali i pripremiti za izazove koji nas čekaju u profesionalnom životu.

Ira Bijedić

Valentina Batrac, Marija Erić, Marija Dujmenović, Monika Kovač i Ana Marija Vidinović

Najsnažniji osjećaj koji dijelim sa članovima svoga tima je osjećaj zahvalnosti prof. dr. sc. Heleni Štimac i asistentici Karli Bilandžić Tanasić mag. oec. na pruženoj prilici i strpljenju. Također smo zahvalne i predstavnicima tvrtke HOP IN koji su nas svojim entuzijazmom i povjerenjem u projekt uspjeli motivirati da damo dio sebe u izradu marketing plana za prvi potpuno automatizirani hotel u Hrvatskoj. Zahvaljujući zajedničkom radu, trudu i upornosti savladali smo zadatak ni ne sluteći da će upravo naše rješenje netko nazvati izvrsnim. Ova pohvala nam znači da se nalazimo na pravom putu, a istinska nagrada je znanje koje otvara vrata za razvoj naše buduće karijere u marketingu.

Marija Erić

Suradnja s Ekonomskim fakultetom u Osijeku oduvijek je bila od značajne važnosti za nas. Mišljenje studenata o ovom projektu je bilo iznimno korisno i otvorilo nam je nova gledišta u pogledu marketinških aktivnosti. Nadamo se da su i sami studenti imali koristi od ove suradnje, kao što su stjecanje praktičnog iskustva, razvoj ideja i stjecanje novih znanja. Hvala još jednom svim studentima i profesorima na izuzetnom doprinosu u ime Jozefa Viszmega, Krešimira Bajamića, Larise Roso i Tihane Čipčić.

kontinuirano surađuje ste kroz suradnje i zajedničke projekte upoznaju studente s izazovima na tržištu te ih na taj način pripremaju na karijernu budućnost. Projekti povezivanja teorije i prakse stvaraju nove prilike za studente i unapređuju realni sektor. Ove akademske godine, 2022./2023., Katedra je ušla u suradnju s HOP IN d.o.o. koji pripremaju projektnu dokumentaciju za rekonstrukcije, nadogradnju i prenamjenu postojeće poslovne građevine, upravne zgrade „“, za otvaranje. U skladu s time, studenti su u sklopu svojih kolegija izrađivali projektne zadatke te na taj način povezivali teoriju s praksom.“ -, redovita profesorica Katedre za Marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku.će biti potpuno, koji će imati automatiziran sustav upravljanja i pružanja hospitality usluge, a gostu pružiti jedinstveno iskustvo hotelskog smještaja. Trenutno se radi priprema za rekonstrukciju i dogradnju postojeće gospodarske građevine, marketing plan, plan provedbe investicije, te terminski plan provedbe investicije. Iako hotel još nije izgrađen to je bila izvrsna prilika za suradnju.“ -U 1. semestru, na kolegiju Upravljanje marketingom, čiji su nositelji izv. prof. dr. sc.i asistenticamag.oec, proveden je prvi dio suradnje s HOP IN-om u kojem je sudjelovalo ukupno 11 timova studenata. Glavni cilj projekta bio je uspostaviti temelje za stvaranje uspješnog brenda, poput definiranja imena, procesa dizajniranja logotipa i vizualnog identiteta te odabir odgovarajućeg tona i stila komunikacije za brend. Prvo mjesto osvojili su tim čije su članice“ –, studentica 1. godine diplomskog studija smjera MarketingU 2. semestru studenti su nastavili raditi na zadatku te su na kolegiju Marketinško planiranje čije su nositeljice prof.dr.sc.i asistenticamag.oec. izrađivali marketing plan za hotel HOP IN. Dana 31.5.2023. sedam timova prezentiralo je svoja rješenja pred klijentom gdje je jednoglasno pobijedio tim čije su članice. Oba tima novčano su nagrađeni za svoj trud, rad i ideje.“ –, studentica 1. godine diplomskog studija smjera MarketingKao i sve prethodne, suradnja je ukazala na važnost primjene teorijskog znanja u praksi. Danas, teorija sama po sebite kako bi se studentima pružila stvarna konkurentska prednost nužno je povezivanje visokoškolskih institucija s realnim sektorom. Katedra za marketing, ali i cijeli Ekonomski fakultet u Osijeku ulažu velike napore u razvoj ovakvih projekata u cilju stvaranja iskustva koje će studentima biti neprocjenjivo u budućoj karijeri. U ovom projektu sudjelovala je i Hrvatska udruga za marketing - CROMAR kako bi cijeli projekt dobio i znanstvenu notu što je primarno djelovanje ove udruge.“ – mentori iz realnog sektora.