Mislim da je sve prošlo odlično. Bilo je preko 500 gimnastičara i gimnastičarki iz 35 klubova iz cijele Hrvatske. Bez pretjeranih problema, sve u vremenskim okvirima koje smo zacrtali u rasporedima, bez velikih ozljeda, sve je prošlo u najboljem redu. Mislim da smo na najbolji mogući način najavili događaj koji nam predstoji, a to je DOBRO World Cup koji nas čeka sljedećeg tjedna, od 8. do 11. lipnja. Već su nam prvi gosti i stigli danas u Osijek, reprezentacija Australije. Dobili smo informaciju ovog vikenda da su svi smještajni kapaciteti u Osijeku popunjeni i da se ne može naći krevet. Uz sportski, mislim da radimo jako dobar posao i u smislu kontinentalnog turizma za Osijek i Osječko-baranjsku Županiju. Ovaj vikend popunili smo sve smještajne objekte s ljudima iz naše zemlje, a sada ćemo to napraviti i s gostima iz cijelog svijeta

Vladimir Mađarević

Završnica Kupa Hrvatske u višeboju

Ekipno PH

Vito Telebuh

ZTD Hrvatski sokol

GK Ogulinskog sokola

Dorijan Krsnik

GK Vindija

Tom Profeta

ZTD Hrvatski sokol

Jura Kaučić

ZTD Hrvatskog sokola

Filip Lech

GK Inova-gim

Dominik Vidović

GK MZ Macan

Patrik Kordić

GK Hrvatski sokol Vinkovci

GK Sokol Karlovac

Dan Novak

ŠGK Sokol Sisak

GD Osijek-Žito

Idora Horvat

GK Vukovar

Tina Pletikosić

GK Split

ZTD Hrvatski sokol

Split Gimnastičkom klubu Marjan

Anja Rožić

Ena Čikotić

Marija Pivčević

Marjanu

Tonka Višić

Ena Šarinić

Tekst: Hrvatski gimnastički savez

Foto: Marko Banić

Slobodnim i obaveznim programom gimnastičara te obaveznim programom gimnastičarki jučer je u dvoranizavršenokojemu je posljednja tri dana domaćin bio“, rekao je, sportski direktor DOBRO World Cupa.U muškom slobodnom programu održana jete. Najbolji mlađi senior je(94.382), a njegovosvojio je momčadsko zlato (186.314) ispred srebrnog(180.331).(GK Novi Zagreb) zlatni je junior (89.398) gdje jeekipni prvak Hrvatske (159.315).pobjednik je u mlađejuniorskoj konkurenciji Kupa (91.749) gdje je njegovuzeo momčadski naslov (178.181).slavio je kod kadeta (87.032), a zlato je dobio i zahvaljujući ekipnoj pobjedi(242.612).U muškom obaveznom programu Kup je u mlađeseniorskoj konkurenciji osvojioiz(109.064), a u juniorskojiz(111.799) kojemu je pripao i ekipni naslov prvaka (222.530). Najbolji mlađi junior jeiz(110.732), a momčadsko zlato pripalo je(319.228).izosvojio je kadetski Kup (114.098), a naslov prvaka Hrvatske ostao je domaćinima, kadetima(335.660).U ženskom slobodnom programu mlađeseniorsko zlato u Kupu osvojila jeiz GK Dubrava (63.550) dok jeekipni prvak (186.650).iznajbolja je juniorka (62.031), aekipni pobjednik (180.696). Kod mlađih juniorki sve tri višebojske medalje otišle su u- zlatna u Kupu je(62.666), srebrna, brončana, a djevojke sudonijele i ekipni naslov (250.063). Marjanovke su dominirale i u kadetskoj konkurenciji gdje je uz ekipno zlato (240.393)i pobjednica Kupa (60.998).iz ZTD Hrvatskog sokola najbolja je mlađa kadetkinja (61.100), a GK Dubrava ekipni prvak (239.560).