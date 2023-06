prometna nesreća

Pedesetdvogodišnjak

neprilagođene brzine

3,59 promila alkohola

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

U Čepinu se u petak oko 11,20 sati dogodilas materijalnom štetom.iz Čepina upravljao je osobnim automobilom i uslijedudario u agregat na benzinskoj postaji. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost odu krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.910 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova. - izvijestili su iz policije.