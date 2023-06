Tin Srbić

Tekst: Hrvatski gimnastički savez

Foto: Marko Banić

, aktualno olimpijsko srebro i novopečeni prvak Europe na preči po 54. put postao je. Drugog dana Prvenstva Hrvatske u sportskoj gimnastici kojemu je do sutra domaćinu dvorani Gradski vrt, Tin je slavio na preči s ocjenom 13.133.“, rekao je Tin Srbić.Osječaninpovezao jeosvojivši naslove prvaka na parteru (14.333) i preskoku (14.566).„Zadovoljan sam s obzirom na okolnosti proteklih dana. Razbolio sam se, pao mi je imunitet, onda sam ozlijedio i zglob noge, borim se s time, ali uspio sam danas dati 300%. Parter je bio odlično odrađen, visoka ocjena, a parter, iskreno, nisam očekivao da ću stati oba skoka, ali uz adrenalin, izvukao sam sve od sebe i odradio sam savršeno, ponovo jako visoka ocjena. S takvom ocjenom bi sljedećeg tjedna na SK u Osijeku mogao biti i u finalu preskoka, možda osvojiti i medalju. Ništa, sada idem pokušati zaliječiti sve što me muči i spreman dočekati četvrtak i svoje prve kvalifikacije na parteru“, rekao je Aurel Benović.Seniorski prvak Hrvatske na konju s hvataljkama jeiz GK MZ Macan (13.733), na karikama je slavio(GK Petrinja) sa 12.633, a na ručamaz GK Rijeka (11.433).U juniorskoj konkurenciji zlato na tlu osvojio jeiz GK Split (12.600), čak trostruki prvak jeiz GK Petrinje koji je pozlatio konja s hvataljkama (12.500), ruče (12.266) i preskok (10.916), najbolji na karikama jeiz GK Novi Zagreb (11.400), dok je(GK Salto Zadar) sa 11.500 osvojio preču.Tri naslova prvaka u mlađejuniorskoj konkurenciji osvojio jeiz GK Novi Zagreb. Pozlatio je preču (10.333), ruče (11.200) i karike (11.000). Njegov klupski kolegaprvak je na parteru (12.100),iz ZTD Hrvatski sokol na konju s hvataljkama (12.166), aiz GK Marjan na preskoku (11.833).Višebojski kadetski prvak jeiz GK Salto Zadar s ukupno 113.465 bodova.U univerzalnom programu najbolji višebojac kod mlađih dječaka jeiz ZTD Hrvatski sokol (114.216), a u ovoj kategoriji momčadski prvaci su gimnastičari GK Novi Zagreb (413.761) ispred srebrnog ZTD Hrvatskog sokola (405.979) i brončane GK Trešnjevke (392.230).(GK Vindija) osvojio je zlato kod starijih dječaka univerzalnog programa (115.599) u kojemu je momčadsko zlato pripalo GK Trešnjevci (445.044). Srebrni je GD Osijek-Žito (442.061), a brončani ZTD Hrvatski sokol (430.295).U ženskom slobodnom programu održana je, te ekipno PH. U univerzalnom programu 1 Kup je osvojilaiz GK Gimko (54.232), a ekipni naslov AGK Stellae (154.397). U univerzalnom programu 2 najbolja je bilaiz GK Vita (64.333) i ekipno ZTD Hrvatski sokol (184.846).Kod kadetkinja(ZTD Hrvatski sokol) imala je najbolji višeboj (62.166), a ekipno zlato pripalo je GK Split (175.399). Najbolja mlađa juniorka u Kupu jeiz GK Dubrava (48.350), dok je ekipni naslov osvojio GK Samobor (135.766).najbolja je u juniorskoj konkurenciji Završnice Kupa (46.266), a njezin GK Split ekipni je prvak (131.764).(ZTD Hrvatski sokol) pobijedila je u mlađeseniorskoj konkurenciji (47.850) Kupa u kojoj je GK Dubrava ekipni prvak (134.397).Posljednjeg dana PH u Osijeku natjecanje od 8:30 otvara obavezni program mlađih kadetkinja i kadetkinja, od 9:00 slijede muški slobodni programi, u 11:30 muški obavezni, u 11:45 obavezni za mlađe juniorke i juniorke, a natjecanje će zatvoriti ženski mlađeseniorski obavezni program.