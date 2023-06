Dosta ti je?

Tražiš, tražiš, tražiš da tii imaš višeu svom životu, za sebe i svoju obitelj?, sada je vrijeme!Nauči kako postići opušteno stanjena glavi tijekom 45-60 minuta. Ova tehnika se zovei uči se nai nema preduvjeta. Pomogni sebi, svojoj obitelji i klijentima. Tretman mogu primiti svi -, nema kontraindikacija, može samo pomoći.Radionica za certificiranog Access Bars® praktičara je live u, centar,. Prijave na mailLjudi diljem svijeta koriste Access BARS® tehniku da bi olakšali svoje tegobe i intenzitete. Acesss Bars® tretman čisti tvoje negativne misli, osjećaje, emocije i uvjerenja na ugodan način. To je jednostavna i moćna tehnika za poboljšanje energetskog protoka u tijelu i za otvaranje ka većim mogućnostima u životu. Access Bars tretman postoji skoro 30 godina i koristi se u preko 175 zemalja svijeta. Gary Douglas iz Amerike je osnivač Acces Consciousnessa – Pristupa svjesnosti.suna glavi u koje smo pohranilikoje smo smatrali važnim. Tretman se radinježnim dodirom tijekom 45-60 minuta za djecu je dovoljno 15-30 min.Laganim dodirom na ove točke otpuštaju sekoja nam više ne služe. Pokretanjem Barsa raspršuje sepohranjen u našem mozgu. Osoba opušteno leži na stolu za masažu, a aktiviranje točki dovodi do. Tijekom tretmana sei doslovno se briše sve što nam više ne treba. Bars tretman možete raditi i sami sebi te ga koristiti za svakodnevno olakšanje.U osnovi Bars® točke su naš. Svaka od te 32 točke odnosi se na neko područje našeg života npr.…. Ljudi diljem svijeta primijetili su da nakon tretmana imaju osjećaj, imajui primaju više novca nakon Access Bars® tretmana.Instagram: mariza_butorac Facebook: Body&Soul Za osobe koje suili koji jednostavno železa sebe, svoju obitelj i klijente, koje žele imatikoji te pomaže u svakodnevnom životu. Ovaj tretman može koristiti cijela obitelj. Bars tretman mogu primiti svi, bez obzira na zdravstveno stanje a djeca koja odlično i brzo reagiraju na njega.Na edukacije često dođu i terapeuti ili koje se bave nekim holističkim radom npr.kojima se ovaj učinkovit tretmansamo dodirom BEZ PRIČE odlično uklapa u ponudu koju već imaju.Ulog za Access BARS® edukaciju s internacionalnim certifikatom iznosiza zemlje koje plaćaju 80% cijene Access BARS® edukacija – otpusti stres i kreiraj svoj život s lakoćom Biomimetička mimikrija + poklon 90% moždanog kapaciteta i funkcije – tjelesni energetski proces s kojim mičemo sve što smo iskopirali od drugih ljudi i vraćamo se sebi. Access Energetski Facelift® – ljepota, obnavljanje i regeneriranje tijela i lica.Energetski Facelift® edukacija s certifikatom Pomladi se naNa edukaciji se uči na koji način možemo pokrenuti čakkoja našem tijelu, biću i licu daruje više. To je proces polaganja ruku te se pokreće energija ispod naših dlanova. Radi se na licu i dekolteu nježnim dodirom. Može donijeti promjenu na staničnoj razini i pomoći da se vratimo u prirodno stanje pomlađivanja i obnavljanja. Ovaj snažni tretman također neprestano doprinosi vašem tijelu, čineći da se ono osjeća zdravo i pomlađeno, izvana i iznutra. Tretman Energetskog Facelifta® možete raditi sebi i drugima.mag.oec., certificirana internacionalna edukatorica za Access Bars® BF & Access Body® procese BPF i Energetski Facelift® AFF. Autorica je 3 mjesečnog Online programa OTPUSTI STRES koji možete pratiti iz udobnosti vašeg doma. Kontakt broj:Mariza Butorac je također praktičarka ovih tehnika:Sljedeće Access Bars edukacije s Marizom su u