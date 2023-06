ljetne praznike

Ovogodišnje Sportsko ljeto na Sokolu je, uz već od prije odlično prihvaćene aktivnosti gimnastike, plivanja i kreativnih radionica obogaćeno sa nizom novih sadržaja poput:

Kako nastaje duga

Prolazak sportskog poligona

Sportsko ljetno na Sokolu tradicionalan je ljetni kamp namijenjen svim osječkim mališanima od 5 do 12 godina. Ove godine smo program osvježili nizom novih sadržaja koje nestrpljivo čekamo provoditi. Pozivam sve roditelje da iskoriste ovaj kamp kao priliku da njihovi najdraži kvalitetno, zabavno, ali i edukativno provedu ljetne praznike.

Ivana Maltašić

Sportsko ljeto na Sokolu provodi u tri termina:

60,00 EUR

100,00 EUR

099 536 4753

Iako još nisu tu,svi nestrpljivo iščekuju kada će se svi roditelji i djecaod vrtićkih i školskih obaveza. Svi znanju da je pravi odmor onaj pun, ali i učenja novih vještina, a upravo su to obilježjaSportsko ljeto na Sokolu ljetni je kamp namijenjen djecia provodi se kroz petodnevni boravak u vrhunskom sportsko – rekreacijskom objektu Sokol Centar Osijek (Kralja Zvonimira 5 u Osijeku).- posjete ZOO vrta,- igre u Drvenparku,- radionicom „Mali graditelji – izrada 3D karte grada“ i sl.Osim navedenog, unaprjeđeni su kreativni i sportski dio kampa na koji su dodane radionice „“, „“ i brojne druge.“, izjavila jeispred Centra Sokol.- TERMIN I: 26. – 30. lipnja 2023. godine- TERMIN II: 3. – 7. srpnja 2023. godine- TERMIN III: 10. – 14. srpnja 2023. godineKotizacija za kamp iznosi(5 dana – poludnevni boravak do 12h) ili(5 dana – cjelodnevni boravak do 15h) – u cijenu je uključeno korištenje svih planiranih sportskih sadržaja, materijali za kreativne radionice te obroci.Prijava je moguća i to putem povezniceDodatne informacije o programu moguće je dobiti na broj(Viber, WhatsApp, sms).